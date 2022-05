Elizabeth Olsen revela que ha sentido frustración por su contrato con Marvel

Elizabeth Olsen en una escena de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. (Marvel Studios.)

Elizabeth Olsen ha tenido éxito y ha sido conocida a nivel mundial por su papel como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero esa fama y fortuna no le ha impedido sentirse frustrada en algún momento.

En una entrevista con The New York Times, la actriz de 33 años reveló que su contrato con Marvel ha afectado su posibilidad de actuar en otras películas.

Tuvo que rechazar un rol en una comedia

Elizabeth Olsen. Así fue la alfombra roja de Critics' Choice Awards 2022.

“Me alejó de la capacidad física para hacer ciertos trabajos que pensé que estaban más alineados con las cosas que disfrutaba como miembro de la audiencia”, explicó Olsen. “Y esta soy yo siendo la más honesta”.

Olsen, quien interpreta a Wanda Maximoff, conocida también como La Bruja Escarlata en las películas de súper héroes, dijo que se vio obligada a rechazar un papel protagónico en la comedia negra The Lobster debido a su compromiso con Marvel.

“Comencé a sentirme frustrada”, afirmó al Times. “Tenía esta seguridad laboral, pero estaba perdiendo estas piezas que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de eso, menos se me consideraba”.

¿Protagonista en su propia película de Marvel?

Elizabeth Olsen.

Olsen ha interpretado a Wanda Maximoff en Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), así como dn la miniserie WandaVision (2021), que le valió nominaciones al Emmy y a un Globo de Oro.

La actriz señaló que está abierta a realizar su propia película de Marvel basada en su personaje, pero bajo ciertas condiciones.

“Realmente tiene que ser una buena historia”, dijo Olsen. “Creo que estas películas son mejores cuando no se trata de crear contenido, sino de tener un punto de vista muy fuerte, no porque necesites tener un plan de tres películas”.