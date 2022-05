El poderoso mensaje de Blake Lively tras reaccionar a comentarios sobre su cuerpo

No importa el evento o la ocasión que sea, Blake Lively siempre logra captar la atención del público por su naturalidad, belleza y estilo, sin embargo, como cualquier famosa, siempre le toca enfrentar comentarios acerca de su físico.

Hace tan solo unos días, el mundo la aplaudió debido a su impactante presentación en la MET Gala, donde apareció con un vestido que se transformó en medio de la alfombra roja.

Los medios dejaron comentarios positivos sobre la famosa protagonista de Gossip Girl, pero no siempre ha sido así.

Blake recordó su aparición en el Festival de Cine de Cannes en 2016, cuando apareció con varios looks entre los que todos se debatían si se encontraba embarazada o no.

“Nadie me había visto desde que grabé The Shallows y salía en un traje de baño y todo eso, y luego nadie me vio por 5 meses después, fui a Cannes y los primeros looks que usé no se podía ver que estaba embarazada, porque soy muy reservada, muy protectora con mis hijos y no quiero compartirlos con el mundo y siento que eso empieza desde que están en el vientre. Entonces pensé: ‘Voy a empezar a vestirme como si no estuviera embarazada. Solo usaré lo que usaría si no lo estuviera”, dijo en entrevista para Vogue US.

Los portales empezaron a difundir los rumores de embarazo debido a la aparición de la actriz, quien se sintió observada en su intimidad.

Blake Lively prefiere mantener su vida personal en privado

La actriz reflexionó sobre la actitud de los medios con la vida de los artistas y cuestionó que la prensa se enfocara tanto en los cambios físicos que enfrentan las personas.

Para Blake, existen cosas más importantes en el mundo, sin embargo la prensa sigue enfocada en saber quién cambió su físico y la razón de este cambio.

“Nuestros cuerpos siempre están cambiando, siempre están evolucionando. Eso no le pertenece a nadie más”, dijo la actriz.