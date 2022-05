Allan Zenck dice sentir vergüenza por la participación de su exesposa Carolina Jaume en “El poder del Amor 2″

Allan Zenck hizo un pedido en su Instagram personal, y dijo que no quería que le sigan involucrando en nada que tenga que ver con “quien ya saben”, según el mismo lo escribió, no dijo nombres pero colocó la canción del reality, en el que Carolina Jaume participa.

“¡Qué vergüenza!”, escribió Zenck en la foto que subió de una persona tapándose la cara con una bufanda.

Por favor ya no me reenvíen, me copien y me tagueen en más comentarios, se lo suplico. — Allan Zenck.

Para terminar su publicación el empresario escribió en letras pequeñas que prefiere no recordar si conoció o no a Jaume.

No la conozco y si la vi no me acuerdo. — Allan Zenck

Cabe mencionar que no es la primera vez que Zenck está pendiente de lo que su exesposa realiza dentro del reality y como para nadie es una sorpresa que la guayaquileña llegó hasta ese país para levantar el reating del show, lo está logrando y hasta su expareja lo pone en evidencia.

Zenck desmiente a Jaume

Carolina Jaume en el capítulo 25 entre lárgimas contó las experiencias amorosas que ha tenido, pero hizo hincapié en su último matrimonio y dijo que fue terrible divorciarse de la noche a la mañana.

Sin embargo, Zenck no lo dejó pasar y en un comentario en su Instagram personal recordó los dramas pasados de esta pareja. Los mismos que han sido expuestos por ambos a nivel nacional. Sin duda que la historia entre Zenck y Jaume no terminará en un buen tiempo.

Pero supuestamente ella no decía que se divorció porque había sufrido maltrato psicológico. No decía que había vivido un infierno por años y que no soportó más y se liberó. Ahora resulta que el ex le ha puesto los papeles de divorcio de una día para el otro, cuando todo estaba bien — Allan Zenck.

La participación de Jaume es un tema muy cuestionado. El papel que fue a realizar y como se ha manejado en Turquía; el drama, los gritos, el llanto y otras cosas dejan a Jaume en un blanco de criticas y burlas por parte de los televidentes. Al parecer para nadie es importante la afectación psicológica que la mujer está generando sobre ella y su círculo familiar.

Tras los problemas sentimentales que vivió hace un par de meses (los mismos que fueron ventilados en redes sociales) es evidente que Jaume no está bien emocionalmente, pero eso parece no importarle a nadie de su ‘equipo de trabajo’.