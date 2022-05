Salma Hayek derrocha elegancia en sofisticado vestido con estampado multicolor

Tras conquistar Hollywood el año pasado con sus actuaciones en las exitosas películas The Hitman’s Wife’s Bodyguard, Eternals y House of Gucci, la actriz Salma Hayek regresó a los sets de filmación para comenzar el rodaje de su nuevo proyecto: Magic Mike’s Last Dance.

En reemplazo de la intérprete Thandiwe Newton como protagonista femenina, la estrella mexicana se sumó recientemente a las grabaciones de la tercera entrega de la saga cinematográfica junto al actor Channing Tatum en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Con su trabajo en esta esperada producción, la histrionisa promete volver a cautivar al público con un derroche de su talento actoral. Así como también con un despliegue estilo con las apuestas de moda que llevará en la piel de su personaje en excitante historia.

Así lo adelantó el pasado 9 de mayo al grabar unas de sus primeras escenas junto a Tatum, en el elitista barrio londinense Mayfair, rezumando elegancia en un estilismo sensacional con el que se convirtió en toda una inspiración a la hora de vestir en esta temporada.

Salma Hayek es una visión estival en el set de Magic Mike 3

De acuerdo al Daily Mail, la actriz de 55 años de edad fue captada luciendo despampanante en un elegante vestido con llamativo estampado multicolor mientras conversaba con su coprotagonista en su salida del restaurante Amazónico, sitio en donde tuvo lugar la filmación.

El versátil diseño sin mangas con el que Hayek se enfundó para grabar las secuencias pautadas para el pasado lunes es de Chanel y presenta un favorecedor cuello camisero halter, espalda descubierta, drapeado en el pecho, ceñido a la cintura y una falda larga con caída vaporosa.

En la piel de su rol, la artista llevó el sofisticado modelo ideal para los días de calor, perteneciente a la colección primavera-verano 2022 de la maison, con un par de sandalias marrones con plataforma de yute con las que se añadió centímetros a su esbelta figura petite.

En cuanto a los complementos, el ícono solo llevó un clutch dorado y un par de aretes a juego. Asimismo, la producción completó su ensamble con un glamuroso beauty look, peinando su cabellera en un recogido distinguido y realzando su belleza con un maquillaje cargado.

Con estas imágenes quedó claro que la madre de uno no solo demostrará sus ya conocidas destrezas actorales en Magic Mike 3, sino que también derramará glamur vistiendo refinados atuendos firmados por reconocidas marcas a nivel internacional.

Por otro lado, según el medio citado, Salma y Channing abordaron un Rolls Royce tras salir del restaurante en la filmación de la cinta de la que, por ahora, no se conocen muchos detalles más que estará enfocada en la protagonista femenina e inspirada el show Magic Mike Live.

Cabe destacar que el rodaje se restableció recientemente después de que Thandiwe abandonara el proyecto el mes pasado, luego de 11 días grabando, tras sostener un presunto altercado en el set con el productor de Magic Mike 3 y Tatum, rumor que la actriz ha negado.