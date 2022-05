Forrados de plata: estas son las lujosas propiedades de Paola Jara y Jessi Uribe

¡Han garantizado sus vidas! Paola Jara y Jessi Uribe podrán tener una relación que surgió desde la polémica, pero lo que no se les puede reprochar es saben cómo administrar su dinero. Esto les ha llevado a tener lujosas propiedades en Colombia, e incluso en el exterior.

Ambos cantantes tienen aproximadamente dos años de relación sentimental y próximamente contraerán matrimonio. A pesar de las críticas por cómo formaron su romance, presuntamente en una infidelidad del cantante, ellos han sabido mantenerse estables y así lo siguen demostrando.

Desde que están juntos, los dos artistas no han parado de aparecer juntos en redes sociales, compartiendo sus giras, saludas, momentos especiales y también los lujosos inmuebles que ahora comparten.

Estas son las lujosas propiedades de Paola Jara y Jessi Uribe

Según reseña el portal Las 2 Orillas, los intérpretes de música popular han adquirido casas y apartamentos en varias partes del país: en Medellín, Bogotá y Bucaramanga.

En la tierra paisa tienen una enorme casa, quizás la mejor de toda, y fue la que eligieron durante su cuarentena de COVID-19. Esta viviendo tiene una terraza gigantesca y hasta una sela de juegos, describió el sitio web.

Pese a las críticas, Paola Jara y Jessi Uribe se han mantenido firmes en su relación. Foto: Instagram @paolajarapj

Otra de sus propiedades se ubica al norte de Bogotá: un departamento que adquirieron para luego remodelarla por completo. La sala y la cocina son un verdadero lujo.

Y el tercero de los inmuebles nacionales que tienen Paola Jara y Jessi Uribe está en Bucaramanga, donde actualmente residen los hijos del cantante, fruto de su primer matrimonio con Sandra Barrios. Una sus hijas decidió mostrar en YouTube algunos detalles de la casa que cuenta hasta con piscina.

Por si esto fuese poco, en 2021 la pareja compró un apartamento en Miami, ciudad en la que se presentan a cantar con frecuencia. A todo este patrimonio se le suman las cosas de sus familiares, además de lujosos carros.

La Negra Candela informó hace algunas semanas, con la noticia del matrimonio, que la pareja ha elegido el departamento de Miami como el sitio en el que se quedarán luego de disfrutar su luna de miel como esposo.

Las duras críticas de Paola Jara a una reconocida aerolínea

Cada 8 días Paola Jara parece estar condenada a sufrir una rabia con una reconocida aerolínea. La cantante expresó que se calló la situación durante varios días, pero simplemente no aguantó más y decidió criticar a la compañía públicamente.

Desde un vehículo en movimiento, la artista activó la cámara de su teléfono y dijo todo lo que tenía guardado. “Vean, Avianca cada 8 días me está sacando la piedra y no había dicho nada”, partió diciendo.

Seguidamente detalló: “Hace unos días se me robaron una luz de la maleta y hoy me dejaron la maleta (perdida). Qué belleza, y no dan reporte, no dicen nada, nadie responde y no saben dónde está. Qué hace uno con esta gente pues”.

Aunque no se entiende bien lo que dice, Jessi Uribe también soltó un comentario y parecía ser un insulto. Sin embargo, Paola Jara interrumpió sus palabras al sellar diciendo: “Y eso que uno disque viajero frecuente, qué pena pero cada vez abusan más”.

Además de su queja pública, la intérprete decidió etiquetar la cuenta en Instagram de la aerolínea para que su caso sea atendido. O al menos eso espera.