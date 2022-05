El peor Día de la Madre: Ana Karina Soto visita a su madre fallecida

Aunque podría tratarse del peor Día de las Madres para Ana Karina Soto, lo cierto es que la presentadora lo vivió con mucha emotividad, entrega y sensibilidad. La famosa visitó el cementerio y le llevó flores a su mamá, quien falleció el pasado 5 de mayo.

Luego de sufrir una desafortunada caída, su progenitora no pudo recuperarse y murió en la víspera del Día de la Madre. Oraciones y mucha fe mantenía la familia para que se levantara de la cama, pero la voluntad de Dios fue llevársela a su Reino.

Así vivió Ana Karina Soto el Día de las Madres

A través de un video que decidió publicar en redes sociales, la mujer de 42 años documentó el momento en que visitó el cementerio en compañía de su padre, Gustavo Soto Vergel.

“Ya pasaron 5 días, se fue el 5 de mayo, ella cumple el 5 de julio, estuvo en la sala número 5. Definitivamente era su número favorito”, expresaba Ana Karina Sotto con profunda sensibilidad.

Caminando hacia el lugar donde reposa eternamente su madre, Juana de Dios Arévalo de Sotto, la presentadora se mostró sorprendida por lo bonito que lucía el sitio. “Mamita linda, hermosa, mi reina”, repetía mientras observaba la tumba.

Para el video, también escribió: “Te amamos mamita linda. Te extrañamos”.

Cabe destacar que, sumado al fallecimiento de su mamá, su esposo también sufrió un accidente. Sin embargo, Alejandro Aguilar se recupera satisfactoriamente.

Desde el hilo de comentarios, los usuarios se mostraron muy empáticos con ella y le transmitieron mensajes de fuerza y aliento. Esto dijeron algunos:

“Que Dios te siga dando fortaleza”, “qué dolor tan inmenso”, “Que te corazón se colme de fuerza”, “es duro, pero sabemos que está en el mejor lugar”, “ánimo, Ana” y “Dios los ayude”.

La pérdida de su mamá fue un duro e inesperado hecho en la vida de la presentadora. Foto: Instagram @karylamas

Ana Karina Soto sobre video de su hogar que se filtró

A finales de enero, la presentadora y su pareja denunció que hackearon las cámaras que tienen en su hogar. Al parecer, desde inicios del año 2022 estaban recibiendo correos en donde los amenazan con liberar el material.

Según la presentadora y el actor, los delincuentes tienen videos de ellos en su intimidad y en otras comprometedoras situaciones. “Nos sentimos vulnerados, atacados y ofendidos como pareja y como familia”, afirmó.

Después, Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar decidieron hacer una transmisión en directo por Instagram. En ella, el actor le preguntó a su pareja por un video privado de ella, que se filtró hace años sin su consentimiento y la afectó, y la invitó a contar qué fue lo que sucedió.

La presentadora del Canal RCN aceptó y se animó a contar detalles de ese episodio duro de su vida. Soto no identificó a ese exnovio que la grabó en un momento de intimidad sin su consentimiento, quien también es el presunto responsable de hacer públicas esas imágenes hace varios años.

“Era una relación seria de 10 meses. Uno se siente en la tranquilidad de tomarse unos tragos, estábamos en un momento de intimidad y él me grabó sin ninguna autorización de mi parte, sin ningún derecho”, relató la presentadora en un primer momento.

“Esta persona que me grabó está como el presunto responsable, porque era el único que tenía ese material. Jamás lo tuve yo. Yo jamás me enteré. Cuando ya habíamos terminado la relación, él me hizo saber que tenía esas imágenes y que, si no hacía algo, entonces las iba a publicar”, aseguró.