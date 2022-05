Ricardo Crespo, el ex Garibaldo que fue sentenciado a 19 años de prisión por abusar de su hija

Ricardo Crespo, actor, cantante y modelo mexicano tendrá que pasar sus próximos 19 años en la cárcel luego de confirmarse que abusó sexualmente de su propia hija Valentina.

En 2020 su exesposa María Angélica Rodríguez Cruz y madre de su hija, lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que la menor le contara lo sucedido por casi 10 años, quedando recluido en el Reclusorio Sur.

Finalmente, el pasado lunes 9 de mayo se conoció que permanecerá en prisión, según lo dispuesto por un juez, dado a conocer el despacho RBRC Abogados.

El ex Garibaldi fue acusado de violencia sexual en contra de su hija desde que esta tenía 5 y hasta sus 14 años de edad, según relató la menor.

“Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, contó Valentina en septiembre de 2021 en un vídeo colgado en redes sociales.

La joven mencionó que estuvo más de 12 horas hablando de “su tema” cuando acudió a las instalaciones de la Fiscalía.

¿Quién es Ricardo Crespo?

Crespo ha destacado en el mundo del espectáculo como actor, presentador cantante y modelo.

Al momento de su detención en 2021, formaba parte del proyecto musical Los caballeros cantan, junto Lisardo, Chao, Agustín Arana y Manuel Landeta cantando covers de baladas pop.

En la década de los 90 alcanzó la fama al formar parte de la última generación del grupo juvenil Garibaldi.

Más adelante incursionó el mundo del modelaje y en 2003 hizo su debut en las telenovelas al formar parte del elenco de la telenovela infantil ‘De pocas, pocas pulgas’, a la que le siguió ‘Piel de otoño’, en 2005, para participar en 2007 en la serie ‘Sexo y otros secretos’.

En 2016 retoma la actuación tras una pausa por su carrera como modelo y destaca en producciones como ‘A que no me dejas’, y en la serie ‘Hasta que te conocí', el proyecto biográfico sobre la vida de Juan Gabriel, ‘Antes muerta que Lichita’, ‘Corazón que miente’, ‘La candidata’, ‘Como dice el dicho’, ‘El César’, ‘Según Bibi’, ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Sin miedo a la verdad’ y ‘El señor de los cielos’.

Dentro de sus trabajos previos a su sentencia destacan ‘Control Z´, serie de Netflix, ‘La Piloto 2′, y ‘Súbete a mi moto’, producto de Amazon Prime sobre el grupo Menudo.

En 2018 participó en Ponte fit, programa transmitido por Unicable en televisión restringida, donde era conocido como el ‘Hot chef y compartía recetas sencillas y saludables con un concepto sensual, pues aparecía sin playera y mostrando su musculatura.