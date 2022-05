Erika Buenfil, lejos de romantizar la maternidad, revela que no quería estar embarazada

Erika Buenfil ha roto con el tradicional romance de la maternidad para contar lo que vivió realmente al enterarse que se convertiría en madre.

La maternidad es una de las etapas más bonitas para la mujer pero también una de las más complicadas por las responsabilidades que implica la llegada de un bebé, además, de los cambios hormonales que se enfrentan.

Cansancio, estrés, incertidumbre por lo que vendrá, presión por la responsabilidad, opiniones y consejos no pedidos, cuestionamientos, depresión post parto… es parte de lo que puede llegar a vivir una mujer al convertirse en madre por lo que las críticas no deben estar presentes.

Erika Buenfil se sincera sobre la llegada de su hijo

La actriz recordó lo que significó para ella enterarse que estaba embarazada de su hijo Nicolás, fruto de su relación con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano.

El miedo se apoderó de ella, pues no solo su romance fue fugaz, sino también la presencia de Ernesto quien no se hizo cargo del niño, por lo que llegó a considerar un error su embarazo.

Durante una entrevista con Adela Micha confesó que aunque nunca estuvo en su mente no tener a su bebé los cuestionamientos en torno a su vida no cesaban.

“¿Qué voy a hacer? Quería pensar que era un error, o sea, no quería estar embarazada, no que no quería tenerlo, sino que ‘me equivoqué y a lo mejor es un error y solo es un atraso’, eso sí (pensé).Pero luego me enamoré de la idea”, aclaró

Buenfil aseguró que Zedillo Jr. nunca se hizo cargo de su hijo por lo que enfrentó la maternidad soltera.

“No mantiene, no frecuenta”, dijo sobre la relación de Nicolás con su hijo.

Sin embargo, asegura que el joven sí tiene contacto con sus medias hermanas.

“Él tiene hermanas, son niñas, los chavitos entre ellos sí (se conocen). Pero muy poquito porque creo que ellas no viven aquí (en México)”, agregó.

Asimismo, contó cómo no tenía pensado tener una relación con el padre de su hijo y fue su madre quien la motivo a darle una oportunidad.

“‘Nunca se te va hacer conmigo’”, le decía. Mi mamá fue la que me empujó. Me dijo: ‘No creo que esté neceando porque sí, o sea, sal, conócelo, date una oportunidad’”. Me dice mi mamá: ‘Sí mijita, yo te dije que salieras con él, no que te acostaras con él’”, agregó entre más risas.

Actualmente, su hijo tiene 17 años y mantiene una buena relación con su madre con quien derrocha complicidad. Fue gracias a él que su madre se ha coronado como la reina de Tik Tok.