Conoce a Xochitl Gomez, la actriz mexicano-estadounidense que brilla en “Doctor Strange 2″

A seis años del estreno de la película Doctor Strange, el superhéroe homónimo regresó a la gran pantalla en la esperada secuela de la cinta, Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Sin embargo, el papel interpretado por Benedict Cumberbatch no volvió solo a conquistar a las masas en nuevas y excitantes aventuras, sino muy bien acompañado por otros personajes.

Unos son bien conocidos por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), mientras otros son completamente nuevos. Este último es el caso de América Chávez.

En la película estrenada el pasado 5 de mayo, la superheroína también presentada de los cómics proviene del Paralelo Utópico, un universo fuera del espacio y tiempo tradicional.

Entre un mar de superhéroes y supervillanos, se distingue por poseer la habilidad de abrir agujeros en la realidad con las que puede atravesar el Multiverso y muchos otros entornos.

A causa de este poder, es perseguida y necesita la ayuda del doctor Stephen Strange. Pero ahí no acaba todo. América además es la primera superheroína latina queer del UCM.

Detrás de este personaje, que desde ya se está ganando los corazones de las audiencias, se encuentra una actriz que también está haciendo historia: la adolescente Xochitl Gomez.

Con 16 años, la estrella de padre mexicano y madre estadounidense se convirtió en la primera adolescente mexico-americana en darle vida a un héroe de la franquicia Marvel.

Gracias a esto y el talento que ha demostrado en esta superproducción, su popularidad ha crecido como la espuma; sin embargo, la joven intérprete no es novata en Hollywood.

¿Quién es Xochitl Gomez, la actriz mexico-estadounidense que destaca en Doctor Strange 2?

Xochitl Gomez-Deines nació el 29 de abril de 2006 en Los Ángeles, California. A temprana edad, descubrió su vocación por las artes escénicas y no perdió tiempo en sumergirse en estas.

Con el apoyo de sus papás, a los 5 años de edad, comenzó su carrera en el teatro musical para jóvenes. A los 12 años, la joven ya había actuado 22 musicales, de acuerdo a Teen Vogue.

“Siempre estaba en un espectáculo o ensayando para uno”, dijo a la revista antes citada al recordar sus inicios en el mundo de la interpretación.

Tras sus inicios en las tablas, comenzó a abrirse camino en el mundo del cine y la televisión. En el primer escenario, ganó una gran experiencia actoral haciendo cortometrajes locales.

Su debut en los cortos de Los Ángeles lo hizo en 2017. Desde entonces, ha actuado en 11 proyectos cinematográficos de corta duración, de acuerdo a su perfil en Imdb.

Entre estos, se encuentran G.I. Jose (2017), Light As A Feather (2017), By River’s Edge (2018), Silence of Others (2018), Cazadora (2018) y The Lone Drone (2020), por citar algunos.

Por otro lado, solo había actuado en dos largometrajes antes de encarnar a la primera superheroína latina LGBTQ+ del UCM: Shadow Wolves (2019) y Roped (2020).

Gracias a su actuación en su primera película, la joven ganó el premio Young Artist. Aparte ha ganado otros premios y también reconocimientos de parte de importantes medios, como Forbes.

El club de las niñeras y el despegue de la carrera de Xochitl Gomez

En cuanto a su recorrido en la pantalla chica, incursionó en la actuación en comerciales y roles menores a los 10 años. De manera paulatina, fue escalando hacia papeles con mayor paso.

Antes de actuar en la película Doctor Strange en el multiverso de la locura, Xochitl dio vida a diferentes papeles en cinco producciones televisivas con las que ganó atención.

La casa de Raven (2018), You’re the Worst (2019), Gentefied (2020) y la primera temporada del reboot El club de las niñeras (2020) son algunos de los títulos en los que ha actuado.

En esta última, Gomez encarnó a Dawn Schafer, un personaje principal con el que alcanzó fama y le valió el ser incluida en la edición Power Of Young Hollywood de la revista Variety.

No obstante, aunque amaba este papel, tuvo que abandonarlo cuando la oportunidad de su vida finalmente llegó en plena pandemia: se ganó el rol de América Chávez.

Sobre el momento en el que le comunicaron la noticia y le dieron la bienvenida por videollamada, la actriz aseguró a Teen Vogue que “literalmente se congeló”.

“Me tomó un par de semanas darme cuenta de que me habían elegido, y mi mamá y mi papá estaban muy emocionados. Compramos un pastel para celebrar”, compartió.

Asimismo, sobre su personaje en la secuela de Doctor Strange comentó emocionada al medio: “ (América) hará que la gente se sienta vista como nunca antes”.

Elogios de su ídolo

Además de su preparación actoral en el cine, el teatro y la televisión, la talentosa y simpática Xochitl también ha tomado clases de artes marciales desde niña por consejo de su madre.

“Nunca pensé que actuaría en superproducciones, pero mi madre me decía: ‘Tienes que tomar clases de artes marciales, hay papeles para ello”, dijo en entrevista citada por Vanguardia.

“Lo he practicado desde pequeña y, al final, cuando me dieron el papel podía verme como una superheroína”, aseveró la influencer con más de 700 mil seguidores en Instagram.

Por su parte, Elizabeth Olsen -de quien Gomez se ha declarado fan- solo tuvo elogios para describir a su joven compañera de reparto en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

“Xochitl trae tantas cosas a esta película y al UCM. Su juventud y sentido de gozo. Es como si respirara aire fresco”, comentó la famosa actriz detrás de la Bruja Escarlata.

“Me hubiera encantado ser ella cuando yo tenía 25 y comencé”, afirmó en la premier del filme, según recogió el medio previamente mencionado.