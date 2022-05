Una muy audaz propuesta llegó a Netflix y no ha dejado de impactar. Se trata de ‘Bienvenidos a Edén’, una serie que reúne a las más reconocidas estrellas juveniles quienes se adentran en una trama poco convencional y entretenida.

Y es que esta producción muestra un universo muy novedoso, casi paradisíaco en el que un grupo de jóvenes están dispuestos a vivir y descubrir las más increíbles aventuras sin medir las consecuencias y todo lo que le puede acarrear el estar en contacto con la naturaleza y todo lo que ella puede ofrecerles. Por eso, más allá del impacto o emoción que ha generado el contar con estrellas como la cantante Belinda en su elenco, la trama invita a conocer lo desconocido y mucho más que eso.

Por eso, no es de extrañar que a tan solo pocas horas de su estreno esta historia haya causado un “boom” y excelentes cifras de vistas en varios países pues muestra temáticas novedosas, así como entretenimiento de calidad para los fans de estas figuras que están presentes en ella. Así que no dejes de verla.

¿Por qué ‘Bienvenidos a Edén’ se convirtió en un furor a pocos días de su estreno?

La sinopsis de ‘Bienvenidos a Edén’ describe lo siguiente: “Zoa y otras cuatro personas, con gran actividad en redes sociales, reciben una invitación para asistir a una fiesta en una isla secreta que organiza una marca de bebida. Allí, comienza para ellos una misteriosa aventura a través de la pregunta “¿Eres feliz?”. A partir del desarrollo de esta premisa, el público ya puede anteceder qie se esperan una serie de situaciones insospechadas y en las que estos chicos tratarán de descubrir lo inimaginable.

Es ahí cuando en ella podrás encontrar una combinación de géneros interesantes que van desde el humor, romance, suspenso y hasta misterio, pues desde el inicio nunca se sabe qué pasará en la vida de estos chicos que están dispuestos a asumir todo tipo de acontecimientos. Por eso, si eres uno de los que te “enganchaste” con esta producción, no dejes de conocer las razones de su imparable éxito a pocos días de su estreno:

La historia no es lo que parece: Hasta ahora el público tenía la concepción de que se trataba de una historia muy irreal, pero lo cierto es que ‘Bienvenidos a Edén’ retrata un mundo muy juvenil en el que una muy particular fiesta no es todo lo que muchos imaginan que sería. Aquí un grupo de “influencers” estarán dispuestos a desenmascarar todo lo que hay detrás de una convocatoria que se hizo para el lanzamiento de una bebida, sin saber que pasarán por las más peligrosas situaciones.

Posee un elenco de figuras juveniles muy famosas: Este elenco reúne a gran parte de las estrellas del momento. Aquí están presentes: Amaia Aberasturi, Diego Garisa, Tomy Aguilera, Albert Baró y Belinda quienes están como figuras principales de la historia. Ellos han causado furor con su participación, por eso no es de extrañar que se haya posicionado esta trama muy bien incluso en las redes sociales.