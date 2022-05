Eugenio Derbez se burla de quiénes aseguran que se compró una mansión

El mexicano bromeó pero no aclaró si se compró la humilde morada. Foto: Instagram

Eugenio Derbez ha estado envuelto en rumores luego de que se filtrara una información sobre la compra de una lujosa mansión en Encino, California, Estados Unidos.

Las redes sociales estuvieron comentado la jugosa cifra que habría desembolsillado el comediante con su nueva vivienda, valorada en 14 millones de dólares, es decir, aproximadamente 282 millones de pesos mexicanos.

Actores como Channing Tatum, Selena Gómez y Kelly Clarkson serían los nuevos vecinos de Derbez.

¿Eugenio Derbez estrena mansión?

Ante la ola de rumores, Eugenio recurrió a su particular sentido del humor para manifestarse al respecto.

La humilde morada contaría con siete habitaciones, diez baños distribuidos en tres plantas, cocina, antecomedor, con comedor, sala de estar, sala principal, family room, rincón de lectura, bar, oficina, balcones y un cuarto de lavado. Además de contar con ventanales, muros de cristal, decoraciones de pisos de madera, accesorios de diseñadores y acabados de mármol.

Aunque no se ha confirmado la veracidad de la presunta adquisición del mexicano, usó su perfil en Instagram para referirse al respecto.

“Aquí una foto de la casa que acabo de comprar”, escribió en sus historias junto a dos postales, una la Casa Blanca y otra el Taj Mahal.

El actor que recién consiguió su primer Oscar gracias a la cinta de Coda, la cual consiguió el lauro a la Mejor película, abandonó México hace algunos años atrás para mudarse a Los Ángeles junto a su familia.

Con el paso del tiempo ha ido buscando opciones para formar parte de distintas producciones hollywoodenses y fundó su productora bilingüe 3Pas Studios.

Actualmente, Derbez aparece en ‘LOL: Last One Laughing México’, un experimento donde 10 comediantes viviendo en la misma casa se enfrentan al reto de no reír.

Asimismo, se encuentra promocionando la película ‘The Valet’ junto a Samara Weaving que se estrenará el próximo 20 de marzo por HULU.

Según Celebrity Net Worth, el esposo de Alessandra Rosaldo maneja actualmente una fortuna valorada en 30 millones de dólares.