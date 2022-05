¿Habrá boda? Mauticio Ochmann habla de sus planes a futuro con Paulina Burrola

Mauricio Ochamnn y Paulina Burrola están viviendo uno de sus mejores momentos como pareja a un año de haber iniciado su romance en medio de polémicas por el divorcio con Aislinn Derbez.

Ahora que la calma ha llegado a sus vidas y el actor cuenta con distintos proyectos de trabajo, la pareja destila miel en las redes sociales y no descartan llegar próximamente al altar.

En medio de un encuentro con la prensa en México, el protagonista de ‘Sin ti no puedo’, respondió algunas preguntas en torno a su romance y posibilidades de una boda.

Ochamann aseguró estar plenamente feliz en todos los aspectos de su vida.

“Estamos muy contentos, la verdad es que [estamos] viviendo cada día, disfrutándonos y la verdad es que estoy muy contento en todas mis áreas... como papá estoy feliz con Kai y con Lorenza”, expresó.

Mauricio Ochamann y sus planes de llegar al altar

El histrión fue abordado sobre los planes de matrimonio y anque los negó no descartó la posibilidad de casarse nuevamente.

“Es que todavía no hay [planes], pero muy seguramente... si se llegara ese día... quién sabe, no hay que futurizar, no se sientan excluidos… ya me pusieron nervioso”, declaró.

Sin embargo,dejó claro que en este momento no piensa en dar un paso más en su relación sentimental.

“Es muy pronto, pero ahora sí que ‘Nunca digas nunca’ y si se llegara ese momento, pues ya se enterarán”, agregó.

El intérprete conversó sobre sus planes para el Día de las Madres y su relación con las mamás de sus hijas (Aislinn Derbez y María José del Valle) y nuevamente demostró la importancia de la copaternidad.

“La verdad es que con las dos mamás de mis hijas vamos a ver qué tienen planeado porque ahora sí ellas dos son las que dicen. Pero [esoy] bien, muy contento y disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando a las mamás de mis hijas, todo bien”, manifestó.