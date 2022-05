Famosas que no quieren tener hijos y demuestran que no significa que odien a los niños

Famosas que no quieren hijos Famosas que no quieren hijos

Todos hemos escuchado que las mujeres pueden elegir ser o no ser madres, sin embargo los estigmas siguen persiguiendo a aquellas que optan por no traer niños al mundo. Por eso, aquí te mostramos algunas famosas que no quieren tener hijos, pero dejan claro que no sienten desprecio por los más pequeños.

Existen muchas creencias erradas que califican a aquellas mujeres que optan por una vida sin hijos, una de ellas es la idea de un “odio hacia los niños” detrás de esta decisión.

La verdad es que existen muchas razones por las que algunas mujeres prefieren tomar este camino, ya que se trata de una visión completamente personal y las decisiones pueden estar basadas en cualquier aspecto de la vida.

La relación que tiene una mujer con los niños en general no tiene que ver con la decisión de convertirse en madre, ya que existen muchos más factores que tomar en cuenta para decidir algo al respecto.

Muchas famosas decidieron no tener hijos, pero han demostrado que son capaces de trabajar con niños, son tías increíbles o, sencillamente, tienen excelente relación con los pequeños.

Estas son algunas famosas que no quieren tener hijos

Jennifer Aniston

La actriz ha sufrido todo tipo de comentarios por no tener hijos y ha dejado claro que el no traer niños al mundo no le resta valor como mujer.

“Nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos?”, dijo en una ocasión.

Oprah Winfrey

La famosa presentadora optó por no tener niños y, aunque por un tiempo estuvo muy segura de tener un bebé, una vez señaló que gracias a las mujeres que pasaban por su programa se percató de que no tiene “la capacidad de sacrificio y el compromiso” que la maternidad exige.

Miley Cyrus

La cantante decidió no tener hijos especialmente por el problema de cambio climático que enfrenta el mundo, además que no está en sus planes personales.

“Estoy segura de que mis fans van a animarme si digo ‘Oh, quiero tener hijos’ pero eso no lo haré, soy una mujer de 27 años que tengo una idea un poco más realista de lo que quiero. Esa nunca ha sido mi prioridad”, dijo en una ocasión.