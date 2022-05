El último mensaje que Cheslie Kryst le envió a su mamá antes de suicidarse

El pasado febrero el mundo del entretenimiento se sacudió con la noticia que la ex Miss USA 2019, Cheslie Kryst, acabó con su vida lanzándose desde lo más alto de un edificio residencial en Nueva York producto de la depresión.

Su madre, April Simpkins, confirmó en aquel momento que su hija batalló desde que era muy joven con este trastorno mental que menguó su felicidad y tranquilidad, hasta que tomó la fatal e inesperada decisión a sus 30 años.

Ahora, la mujer de 53 años, vistió el programa de Jada Pinkett Smith para Facebook Watch, Red table talk, en el que habló sobre su pérdida y leyó el último mensaje que recibió de la ex reina de belleza mientras estaba en una sesión de ejercicios.

La también presentadora de televisión aprovechó que su madre estuviese ocupada para enviarle su emotiva despedida y que ella no pudiese intervenir en el deseo de acabar con su vida. Previamente también había intentado suicidarse.

El último mensaje de Cheslie Kryst antes de morir

“Lo siento, ya cuando leas esto no estaré viva. Sé que te va a doler a ti más que a nadie. Te amo mamá y tú eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años”, empezó diciendo la estadounidense.

“Me gustaría poder quedarme contigo, pero ya no puedo aguantar el peso aplastante de la tristeza persistente, la falta de esperanza y la soledad”, — agregó la joven en su despedida.

“Nunca te conté sobre estos sentimientos porque no quería preocuparte y porque esperaba que eventualmente cambiaran pero ahora sé que nunca pasará. Me seguirán en cada logro, cada éxito, cada reunión familiar, cada cena con amigos. Yo lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Yo sé que tú quisieras saberlo y ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie”, escribió.

“Te amo más que a cualquier persona que he conocido. Tú no has hecho nada mal, lo has hecho todo bien”, finalizó Cheslie Kryst, de acuerdo con People en Español.