“Me dijo que podría matarme”: Las 5 acusaciones más polémicas de Amber Heard contra Johnny Depp

Amber Heard tomó la palabra durante el juicio, el pasado miércoles, para relatar su versión de los episodios violentos y maltratos psicológicos que asegura vivió durante su matrimonio con Johnny Depp.

La actriz fue demandada por 50 millones de dólares por el actor quien la acusa de difamación tras un artículo del Washington Post de 2018 donde insinuó que su exmarido era un “abusador”.

Sin embargo, ella introdujo una contrademanda y pide 100 millones de dólares, alegando haber sufrido “violencia física y abuso desenfrenado”.

Amber Heard expuso sus pruebas durante el juicio

Durante sus declaraciones hizo una serie de acusaciones explosivas culpando al protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

"Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo", dijo Amber Heard al comienzo de su testimonio

“Me dijo que podría matarme”

La intérprete de Mera en Aquaman contó una de sus vivencias en un viaje a las Bahamas que hizo junto al actor y aseguró que su ex pareja le recriminaba que hubiera hablado de su adicción con sus hijos, también presentes en el viaje.

“Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza”, indicó.

Amor en medio de un divorcio

Fue durante el rodaje y gira de la película The Rum Diary, donde menciona haberse enamorado del actor.

“Estar cerca de él me hizo sentir como la mejor persona hermosa del mundo. Me hizo sentir vista, me hizo sentir como un millón de dólares”, agregó.

Amber confesó que fue en ese tiempo cuando se dieron sus primeros encuentros amorosos mientras Depp atravesaba la separación de la madre de sus dos hijos, Vanessa Paradis.

Las tres cachetadas

En medio de su discurso habló sobre la vez que el actor presuntamente le propinó tres cachetazos mientras afrontaban una de las etapas más tensas de su relación.

El momento se habría generado cuando ella preguntó sobre un tatuaje que él tenía en su brazo y leía: “Wino Forever” (“Borracho por siempre”).

“Me reí tras haberlo visto. Fue así de simple. Me reí y él me golpeó. Y me seguí riendo después de eso. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que debía ser una broma. No sabía qué pasaba. Lo miré fijamente”, sostuvo.

De igual manera recordó algunos de los diálogos durante la confrontación.

“Él me preguntó: ‘¿Crees que eres una perra graciosa?’ Me volvió a pegar una vez más. Ya estaba claro que no era una broma y dejé de reírme”, dijo.

Búsqueda de drogas

Uno de los relatos más impactantes en su testimonio bajo juramento ha sido mientras describía un viaje que inició junto a su exmarido a un “parque de casas rodantes de lujo” en 2013 y donde consumieron drogas con algunos amigos mutuos.

Para ella el momento se tornó incomodo y oscuro luego de que Depp se molestara porque porque otra mujer intentase coquetear con ella.

“Me arrancó parte del vestido y mi ropa interior en busca de drogas. Hasta hizo un registro de mis cavidades. Simplemente metió sus dedos dentro de mí. Yo me quedé mirando la estúpida luz. No sabía qué hacer... Tampoco le dije que se detuviera”, cerró.

“La cosa más difícil”

Con cara de angustia y tristeza intentó relatar lo que significa para ella el caso judicial y como le ha afectado.

“Lucho por poder encontrar los términos. Me cuesta describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí haber tenido que sentarme en este lugar por semanas y revivir todo una vez más. Es la cosa más difícil y dolorosa por la que pasé”.