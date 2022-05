Eugenio Siller revela que ha sufrido discriminación por ser “rubio” y “muy atlético”

Al ser dueño de un gran talento, una personalidad carismática y un atractivo físico incuestionable, cualquiera pensaría que Eugenio Siller ha tenido las puertas del mundo del espectáculo abiertas de par en par desde sus inicios como actor.

Sin embargo, dicho pensamiento no puede estar más alejado de la realidad. Y es que, al igual que muchos actores, Siller ha tenido que lidiar con la discriminación por su aspecto en incontables ocasiones. Así lo reveló en una reciente entrevista a la revista mexicana TVyNovelas.

Eugenio Siller confiesa que su aspecto físico le ha dificultado conseguir papeles

Durante la plática, el intérprete fue cuestionado si alguna vez había recibido una negativa como respuesta en sus casi 25 años de carrera y, para sorpresa de muchos, contestó que sí había sido rechazado en muchas oportunidades por su aspecto físico.

“¡Ufff, no imaginas la cantidad de veces que me ha pasado! Que si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético…”, comenzó a enumerar el actor de 41 años de edad que debutó en las telenovelas con un papel pequeño en Rebelde.

“Y puedo entender que no dé el tipo del personaje; lo malo luego es el trato que te dan los jefes de reparto o quienes hacen las pruebas de actuación”, agregó antes de recordar una triste anécdota de uno de los castings en los que ha participado.

“En Estados Unidos, por ejemplo, fui a una audición y de plano me cortaron a la mitad: ‘Gracias, no. ¡El siguiente!’, y se siente uno muy mal de que ni siquiera te dejaron terminar”, admitió.

En la conversación, el mexicano radicado en Los Ángeles, California, dejó claro que siempre ha sabido que su carrera no es fácil y la competencia que se enfrenta detrás de cámaras es enorme. Por esto, hizo énfasis en que siempre hay que “estar picando piedra”.

“Preparándote y asumir que el rechazo es parte del día a día del actor. Ya aprendí a no tomarlo personal, y eso ayuda mucho a que no te lastimen; me tomó mucho tiempo aprender a quererme y aceptarme como soy ”, reconoció.

No obstante, el intérprete de ‘Chema’ Lazcano en la exitosa serie de Netflix ¿Quién mató a Sara? destapó que no solo ha sufrido discriminación por su aspecto, sino también por su pasado como galán las telenovelas mexicanas con las que alcanzó la fama.

“Aún se escucha eso de que eres actor de TV, que eres comercial, y hay cierta discriminación, hasta que alguien se anima, te hace casting, y de repente estás en una serie que es la más vista de habla no inglesa en el mundo. Pero alguien creyó en ti, te dio la oportunidad”, señaló.

Pensó en retirarse de la actuación por el rechazo sufrido

En la entrevista, el héroe de exitosos melodramas como Al diablo con los guapos o Una maid en Manhattan además confesó que pensó en retirarse del medio muchas veces tras el rechazo sufrido al buscar un papel diferente.

“Sí, (pensé en tirar la toalla) muchas veces, pero entonces me daban call back (segundo llamado) en algún proyecto, y eso me animaba a pensar: ¡Ya viene lo bueno!”, compartió.

“ Y es que los productores o jefes de reparto suelen ser muy crueles ; en una ocasión pasé a dejar mi portafolio de fotos, y esa persona lo aventó en el escritorio, así como si nada, y eso lastima”, aceptó.

Durante la conversación, Eugenio hizo un balance y aseveró que ha cumplido muchos sueños y superado muchas de sus expectativas, pero anhela “seguir creciendo como actor”. De hecho, trabajar para construirse una carrera en Hollywood.

“Para esto sigo perfeccionando mi inglés y mis técnicas de actuación; aunque diré que no pienso en un país, pienso en trabajar donde haya buenos proyectos, como lo que se está haciendo en España, en Argentina”, dijo. “Yo voy a donde haya chamba, no me cierro a una sola idea”.

Por último, confesó seguir soltero pues no es nada fácil conseguir pareja siendo un intérprete tan entregado como él. “¿Quién entendería que tengo que vivir dos meses aquí, y luego irme seis meses a Los Ángeles?”, cuestionó.