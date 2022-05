Amber Heard declara sobre presunta agresión sexual de parte de Johnny Depp

La famosa no aguantó las lágrimas durante el debate legal. Foto: Twitter

Amber Heard subió al estrado este miércoles 4 de mayo para ofrecer su testimonio sobre lo que vivió junto a su ex esposo, Johnny Depp, quién está demandándola por difamación luego de haber alegado que ella sufrió abuso físico y psicológico por parte de el.

Durante la tercera semana del juicio, que está siendo cubierto por múltiples canales en YouTube, la actriz de Aquaman habló sobre su matrimonio con Depp, relatando un evento donde el actor de Piratas la habría agredido sexualmente.

En medio de lágrimas y con una voz semi partida, viéndose bastante afligida, la actriz relató una ocasión donde sufrió un presunto abuso sexual de Johnny:

“Me preguntaba cómo yo, alguien que no consumía cocaína y estaba en contra... eso, en sí mismo, estaba causando problemas en nuestra relación... ¿Cómo podía esconderme? ¿Por qué escondería sus drogas? Me estaba diciendo, ‘vamos a realizar una búsqueda en la cavidad, ¿de acuerdo?’ Simplemente metió sus dedos dentro de mí”.

También alegó que Depp la golpeó

Heard, que no aún ha presentado pruebas de estos abusos por parte del actor salvo su propio testimonio, también detalló una ocasión donde el famoso actor cometió abuso físico contra su persona: “En algún momento, Johnny me golpeó en la cara. No recuerdo sentir dolor en la nariz... Solo recuerdo querer que se diera cuenta de lo que había pasado.”

Depp tuvo su oportunidad de contar su versión de los hechos en el estrado de la corte de Fairfax, en Virginia, donde relató la conocida historia de la botella de vodka que Heard le lanzó y por la cuál Depp perdió parte de un dedo, además de la experiencia amarga que vivió donde Depp alega que Heard dejó heces humanas sobre su cama.

La actriz de 36 años ha sufrido el escrutinio de las redes, en donde muchos usuarios siguen más inclinados a apoyar a Depp y que, según ellos, no creen convincente o auténtica la conmoción que Heard ha demostrado durante sus testimonios.