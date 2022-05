Shiloh Jolie Pitt sorprende una vez más con cambio de look y demuestra que las críticas no son importantes

La hija de Angelina Jolie, Shiloh Jolie Pitt, ha saltado a la fama por su determinación de proyectarse tal y como es sin miedo a las críticas que suelen enfrentar las figuras públicas.

Desde muy joven, Shiloh demostró que su estilo es parte fundamental de su personalidad, por lo que, lejos de buscar cumplir con los estereotipos, eligió un estilo con el que se sintió identificada por mucho tiempo.

Muchos fueron los rumores que se desataron por la forma de vestir que eligió la hija de Angelina y Brad Pitt, ya que, según algunos medios estadounidenses, la adolescente había elegido atravesar una transición de cambio de sexo.

Según algunos reportes, Shiloh se identificó desde muy pequeña como un chico, sin embargo, la familia decidió mantener estos aspectos de la vida en privado y de forma discreta.

Lo que sí queda claro es que ni Angelina ni Brad impidieron que la chica eligiera vestir con esos estilos con los que se siente más feliz y cómoda, por lo que muchos identificaron su estilo como andrógino.

Esto cambió radicalmente hace algunos meses, ya que Shiloh decidió acompañar a su madre a varios eventos de la industria del entretenimiento, donde optó por llevar vestidos, maquillaje y peinados sofisticados, por lo que muchos quedaron sorprendidos.

Shiloh Jolie Pitt sorprendió con su look una vez más

Si hay algo que no ha dejado de formar parte del armario de Shiloh Jolie Pitt son los looks cómodos y urbanos, pues la adolescente no parece estar dispuesta a sacrificar esa sencillez que siempre la ha caracterizado.

Sin embargo, esto no le impide experimentar un poco con su estilo cada vez que lo cree necesario y es así como, recientemente, fue captada con un legro cambio de color en su cabello.

La adolescente fue captada mientras tomaba un café y, aunque su cabello estaba recogido en un moño sencillo, se pudo apreciar que ahora cuenta con un ligero tono rojo.

Aunque se trata de un cambio muy sutil demuestra que la joven sigue descubriendo qué le gusta y está dispuesta a seguir experimentando con todo aquello que llama su atención en cuanto a estilo se refiere.