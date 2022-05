Marcela García, ex reina de Barranquilla, exige que el amor se muestre en redes y la destrozan

Maluma y Manuel Turizo son artistas que no temen expresar su amor por la pareja con que se encuentren en el momento. No solo a través de publicaciones en redes sociales y dedicatorias, sino también les gusta gritarle al mundo entero cuán enamorados están, cuando es el caso.

Este es un gesto que agradó mucho a Marcela García Cabellero, ex reina del Carnaval de Barranquilla, y quien decidió hacer un video para hablar de ambas escenas y prácticamente exigir que el amor de pareja debe mostrarse y dedicarse en redes sociales, sobre todo en las historias de Instagram.

Lo que dijo Marcela García sobre el amor y las redes sociales

La joven jugó con fuego al dar sus palabras, ya que no tomó en cuenta a quienes no les interesa dar detalles de su relación y amor en plataformas públicas, lo cual es válido.

Tras mostrar los videos de Maluma y Manuel Turizo en plenos conciertos, Marcela García Caballero dijo: “Y aquí estás tú diciendole a la tuya que no puedes subir una pinche historia en Instagram, a pesar de que es importante pa’ ella, que porque no eres de eso”.

Pero realmente sí hay personas que son más reservadas en cuanto a eso, lo que se evidenció luego en los comentarios de los usuarios. La realidad es que la destrozaron a críticas.

“Mujer, espero que si te sale este video sepas y tengas claro que te mereces un hombre que se esté muriendo de ganas por gritar a los 4 vientos que está contigo y no un niño que le dé miedo que sus amigos se puedan burlar de él, porque no se ve tan cool”, continuó a modo de consejo personal.

Y cerró abriendo la posibilidad de que no publicar a tu pareja en historias de Instagran es sinónimo de infidelidad. “O en su defecto, que le dé miedo espantar a las otras que tiene por ahí, que todavía no se han enterado que está amarrado contigo. Y punto”, se atrevió a añadir.

Los comentarios no se hicieron esperar. Estos son algunos de los más suaves y decentes que le cayeron:

“Están los que publican y son un desastre de pareja”, “No Marcela, estás creando inseguridades”, “Quien no quieran montar nada en Instagram es resptable, estás equivocada”, “El amor no se califica por una historia, qué hablas”, “no digas con tanta seguridad lo que ni tú misma te crees”, “o tal vez te publican pa’ que no sospeches de la otra, ay Marcela” y “no estoy de acuerdo, el amor privado se respeta y no es menos o más que el público”, fueron parte de las reacciones.

En otro video, Marcela García Caballero apareció para justificar la polémica que armó con su “análisis” del amor y las redes sociales. Quiso rescatar y aclarar que el amor “no solo es una historia de Instagram”, pero el daño de los usuarios ya estaba hecho.