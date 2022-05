Luisa Fernanda W dejó claro que está embarazada, pero no quiere anunciarlo

Desde hace varios días se corrió el rumor de que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están esperando su segundo hijo. Todo empezó cuando la influencer publicó una foto a través de sus historias en Instagram donde se le ve el vientre un poco más abultado y aparecen las iniciales “DMGC” junto a un corazón.

Unas semanas despúes, en una dinámica de preguntas y respuestas un usuario le consultó: “¿Estás pasando por una situación difícil?” y ella respondió: “Gracias a Dios no estoy pasando por una situación difícil. Es más, creo que estoy pasando por una de las mejores situaciones de mi vida”.

Además, añadió que: “Solo que pues estoy viviendo el momento, relajada, no tan expuesta como antes quizás”. Y fue así como la esposa del popular cantante despertó aún más las sospechas de la llegada de un hermanito o hermanita para Máximo.

Y aunque cada vez más los rumores toman mayor fuerzas, hasta el momento no ha querido aclarar si está o no, sin embargo con sus últimas declaraciones de manera sutil e indirecta dejo claro que sí está embarazada pero que prefiere decirlo cuando se sienta lista.

Luisa Fernanda W asegura que anunciará su embarazo cuando se sienta lista

Recientemente, en una nueva ronda de preguntas y respuestas en las historias en Instagram, donde suma 17 millones de seguidores, Luisa Fernanda W se enfrentó de nuevo a la interrogante, pero esta vez respondió con una reflexión.

“Estamos ansiosos por saber si estás esperando otro ‘baby’”, soltó un usuario

Por su parte, la famosa respondió: “¡Ay, yo lo sé! Y me parece hermosa la gente con buena vibra, pero yo creo que es hasta la misma presión de la gente la que a uno como que no lo deja… uno dice: ‘si estoy o no estoy embarazada, para qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos’”.

Luisa Fernanda W ya había dicho que no quería estar tan expuesta en un segundo embarazo. Foto: Instagram @luisafernandaw

Además, continúo diciendo: “Una persona embarazada lo dice cuando lo quiera anunciar con bombos y platillos, cuando se sienta cómoda, o si no lo quiere decir, perfecto. Un embarazo no se oculta e igual en cualquier momento se va a notar, entonces esperemos a ver… Dios quiera que sí”.

La cuenta de Instagram dedicada a la farandula colombiana @chismes.hoycol compartió las declaraciones de la antioqueña y de inmediato los internautas opinaron. “Si está, mucho preámbulo para al final dar a entender que siempre quizá si”, “ya dijo en pocas palabras que sí”, “qué pereza con ella” y “se ponen a vivir del público y después quieren que el público no les pregunté cosas”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

La influencer confesó que recibe “mucha” ayuda para criar a Máximo

Luisa Fernandan W reveló qué es lo que más le ha costado como mamá primeriza. “Las pataletas que le dan, a veces hace unas pataletas que yo sinceramente no se cómo manejar la situación. Pero he tenido asesorías con el pediatra, con personas expertas y ahí voy en el proceso de crianza que no es fácil”, aseguró.

Seguidamente afirmó que ser madre primeriza “es toda una misión”, pero gracias a Dios ella cuenta con el apoyo de su familia y la de Pipe Bueno. “O sea, Máximo tiene mucha gente que lo quiere tener y lo quiere cuidar, pero hay muchas cosas que a mí me ha gustado aprender por sí sola, basadas en mi experiencia, sin ayuda de nadie y la verdad es que no ha sido fácil”, señaló Luisa Fernanda W.

La creadora de contenido insitió en que “ser madre es un aprendizaje diario”, pero que afortunadmaente cuenta con el apoyo de Dios. “Yo en este momento me siento una supermamá, de verdad, con muchos errores, con muchas cosas que aprender pero aún así me siento súper”, selló.