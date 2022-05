Epa Colombia confiesa una oscura anécdota con su padre: “Hasta dijo que yo no iba a nacer”

Epa Colombia se ha convertido en una de las influencer colombianas más polémicas. Ultimamente, la empresaria ha estado en la boca de todos y no de bnuena manera. Primero, las declaraciones de su ex contadora Yenny Saldarriaga en las cuales la involuicra en graves delitos, después el fin de su relación con Diana Celis en medio de rumores de infidelidad y después su nueva relación con Karol Samantha.

A todo esto se le agrega que su ex amiga la ‘Barbie colombiana’ se ha encargado de bombardear las redes sociales con intimidades y secretos de la famosa. De paso, hace poco generó indignación en redes al desvertise en su auto mientras manejaba.

En las últimas horas, Epa Colombia volvió a causar pólemica en redes al hablar mal de su propio padre. Y es que pese a mostrar siempre la buena relación que existe entre ellos, la instagramer reveló un oscuro secreto sobre él que indignó a muchos.

Epa Colombia revela que su papá no se quería hacer cargo de ella

A través de sus historias en Instagram, donde suma más de 5 millones de seguidores, Epa Colombia dejó muy mal parado a su papá Gerardo Barrera. Con una canción ranchera de fondo, la empresaria confesó que su progenitor no se quería hacer cargo de ella.

“A mí la Gerardo no me quería. Fue muy irresponsable y hasta dijo que yo no iba a nacer”, aseguró Daneidy Barrera. Además, agregó que: “con el tiempo lo perdoné y le saqué miles de dolores de cabeza, por eso se quedó calvo. Él no quería hacerse responsable de mí”.

En varias oportunidades, Epa Colombia ha destacado que su papá ha sido un gran apoyo para ella, que ha contado con él siempre y que no sabría qué hacer sin él, sin embargo, con estas declaraciones deja más que claro que no siempre fue un buen padre.

Recordemos que el hombre trabaja en el imperio de Keratinas de la bogotana y que año pasado fue herido de bala en su auto en por la Avenida Boyacá cuando unos maleantes quería robarle casi 100 millones de pesos.

Ex amiga de Epa Colombia asegura que nunca le regaló una peluquería

Tatiana Murillo, mejor conocida como ‘Barbie’ colombiana, desmintió que Epa Colombia le habría regalado hace tiempo atrás una peluquería, como supuestamente ella aseguró hace poco a través de sus redes sociales.

“Yo era modelo web cam y ahora tengo dos tarjetas de crédito. El banco me las dio por todo el dinero que yo ganaba, y con eso yo misma monté mi peluquería”, explicó la ‘Barbie’ a través de sus historias en Instagram.

En la misma línea, reconoció que su ahora enemiga sí ayudo económicamente a varias personas, pero a ella no y que su peluquería fue esfuerzo propio. “Tengo todos los recibos que demuestran que todo lo compré yo. Monté ese negocio con una socia pero ella se aprovechó y me robó todo”.

Además, contó que “un día me dijo que ella me iba a regalar todos los productos para la peluquería, y le pedí 5 litros de keratina. pero ella no quiso y solo aceptó darme 4. Si lo dijo es porque tiene una lengua más brava que la mía”, aseguró.