¿Cómo lo hizo? la figura envidiable de Laura Tobón luego de 4 meses de dar a luz

Laura Tobón ha dejado atónitos a todos sus fans luego de una serie de imágenes difundidas recientemente y donde aparece junto a su pequeño Lucca y su pareja. La modelo causó impresión por lo fenomenal y delgada que luce apenas a 4 meses de haber dado a luz.

La bogotana de 32 años se ha vuelto famosa por sus distinto talentos: modelo, periodista, empresaria y hasta youtuber, triunfando en cada una de las facetas.

¿Un estricto entrenamiento? ¿Algún elíxir mágico? ¿Genética? Cuál es la fórmula “secreta” que activó Laura Tobón... si bien no lo sabemos, los resultados parecen estar garantizados.

La envidiable figura que mostró Laura Tobón en redes sociales

Para celebrar los cuatro meses del pequeño Lucca, la periodista y su pareja decidieron compartir una galería de fotos donde el bebé y las caderas de Laura Tobón se convirtieron en protagonistas.

“Celebrando tus 4 meses mi amor #Luccarodriguez. Lo que hemos crecido y aprendido desde que llegaste. La familia lo es todo”, escribió la modelo para la publicación que suma más de 137.000 likes. Y es que su cuerpo luce tan fenomenal que hasta Sascha Fitness le regaló el “me gusta”.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría son elogios para Laura Tobón. Algunos hasta le pidieron consejos para poder verse como ella en cualquier etapa de la vida.

“Estás en otros niveles estratosféricos”, “hermosa familia”, “qué bien te ves”, “4 meses y así de perfecta”, “la mamá más linda del mundo”, “divina”, “qué te pasa Laura”, “el cuerpo tiene una hermosa memoria”, “esa maternidad te tiene muy hermosa”, “estupenda” y “cómo estás de bella”, fueron algunas de las reacciones.

Cómo se prepararon Laura Tobón y su pareja para el dolor de parto

Su hijo Lucca nació el 29 de diciembre del 2021, y recibió el nuevo año en familia junto a su esposo. Gracias a esto, ella se ha mostrado más feliz que nunca con su bebé y con su nueva faceta.

Aunque la mayor parte de su proceso lo ha mantenido en privado, sí ha revelado que no ha sido fácil. De hecho, en varias oportunidades ha aprovechado para manifestar el respeto que tiene por las madres a su alrededor.

Y es que ha comentado que el proceso ha tenido altos y bajos, pues es bastante duro.

Sin embargo, tanto ella, como su esposo parecen estar más felices que nunca junto a su hijo. Por medio de sus historias y publicaciones ha mostrado a su pequeño, aunque los internautas aún no conocen su rostro.

La presentadora confesó cómo se preparó junto a su esposo para el dolor y el parto de Lucca.

Lo hizo con ayuda de varias mujeres que se convirtieron en sus doulas y la prepararon física y mentalmente para dar a luz.

Al parecer, el trabajo de las mujeres era explicarle todo lo que su cuerpo iba a afrontar y lo que iba a sentir.

De esta manera, cuando llegó el momento, la presentadora estaba completamente preparada para lo que sucedería.

“Mis doulas me ayudaron, me prepararon mental y físicamente para poder dar a luz naturalmente. Me dieron la tranquilidad de entender lo que yo iba a sentir físicamente al tener a mi bebe y me dieron mucha fuerza”, escribió.