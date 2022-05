Cintia Cossio reveló que se comía solo una manzana al día

Tal parece que Cintia Cossio tiene un sinfín de anécdotas que están relacionadas con su salud física y psicológica. Recientemente la modelo, hermana del influencer Yeferson Cossio, decidió compartir una foto en la que sale muy delgada, pues llegó a sufrir de anorexia y bulimia.

A través de sus historias de Instagram, la joven famosa no solo difundió la imagen sino que explicó los motivos por los que estaba padeciendo los trastornos alimentarios. Su pronciamiento también fue un modo de aclarar a quienes le preguntan cómo hizo para subir de peso. Los detalles son sorprendentes.

Cintia Cossio confesó que padeció anorexia y bulimia

La creadora de contenido partió aclarando que ella “no era delgada de genética”. “En esa foto así super hiper mega delgada, para nada con ganas de vivir, yo sufría bulimia y después ya era prácticamente anorexia, porque en ese tiempo yo me comía una manzana al día”, detalló.

Cintia Cossio precisó que medía 1.69 y pesaba cerca de 47 kilos. “Entonces imagínense la rama que yo era y no por genética, era porque de verdad tenía un trastorno alimenticio y uno mental”, admitió.

Finalmente aclaró que toda esa etapa está superada. “Soy una mujer muy feliz, en serio, no es fingido, y lo otro parce es que mi niñez fue muy difícil”, añadió.

En el video publicado en su cuenta de Instagram también dejó unos escritos que explican lo siguiente:

“Yo de volumen solo tengo mis senos operados, el embarazo me repuso mucho el peso y aparte le como amor al ejercicio. Como les he mostrado, entreno con bastante peso para ser una mujer que no compite y cada día me exijo más, y lo hago para subir de peso en mis piernas y mis ñanguitas” (nalgas), se lee.

Finalmente destacó: “Les contaré muchísimas cosas sobre mi niñez y adolescencia en mi libro. Recuerden que sale el martes y será completamente gratis”.

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios dejaron todo tipo de opiniones, desde las más comprensivas hasta las más ácidas.

“No es delgada de genética, es delgada de cerebro”, “ella es un ejemplo de berraquera y ganas”, “ella ha sufrido de todo”, “que aprende a hablar primero”, “ya salgo corriendo a comprar el libro” y “yo quiero engordar pero es muy difícil”, son parte de las reacciones.

Cintia Cossio tiene su propia plataforma exclusiva de contenido para adultos. Foto: Instagram @soycintiacossio

Cintia Cossio ya había confesado que alguna vez intentó suicidarse

Hace algunas semanas, mientras practicaba ejercicios, la hermana de Yeferson Cossio compartió una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores y uno de ellos le consultó directamente: “¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida o jamás?”.

“La verdad sí, hace muchísimos años. No solamente lo pensaba, sino que en varias oportunidades traté de hacerlo”, partió diciendo la modelo. Seguidamente señaló que nunca asistió a consultas con psicólogos ni psiquiatras, sino que optó por trabajar su fortaleza mental.

“Desde que salí embarazada de Thiago cambió demasiado mi mente, porque yo no voy a tener un hijo al que le voy a transmitir todo eso. Trabajé en mi fortaleza mental”, afirmó Cintia Cossio.

“Es una historia larga y muy bonita”, afirmó la instagramer.

En una segunda parte del video publicado en sus historias de Instagram, la famosa indicó que en lugar de someterse a procedimientos médicos, quiso enfocarse más “en la ayuda divina”.

“Pegándome demasiado a Dios, hay personas que necesitan ambas ayudas, tanto profesional como divina”, aseguró Cintia Cossio.