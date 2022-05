Anne Hathaway deslumbra en minivestido rosa adornado con cristales y tacones fucsia

A lo largo de su exitosa carrera en Hollywood, Anne Hathaway ha demostrado tenerlo todo: un gran talento, un carisma innato frente a cámaras y un exquisito sentido de la moda.

No importa a donde vaya, la estrella siempre fascina con sus apuestas de moda elegantes, femeninas y a la vanguardia con las que se ha posicionado como toda una musa del estilo.

Así lo hizo la noche del pasado sábado 30 de abril a asistir a la fiesta de cumpleaños número 40 de su amigo Derek Blasberg en Nueva York luciendo sensacional en un atuendo ultra glam.

Anne Hathaway cautiva en la Gran Manzana con un look glamuroso en rosa

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete fue captada en su salida del festejo repleto de estrellas derrochando estilo en un estilismo protagonizado por un minivestido de Dolce & Gabbana.

El diseño que eligió Anne para la reunión en el recién reabierto Hotel Chelsea, en la Gran Manzana, estaba confeccionado en un textil metalizado rosa con estampado floral.

Asimismo, el modelo con el que presumió sus piernas kilométricas presentaba un cuello redondo, mangas cortas y estaba adornado con cristales de distintos colores y tamaños.

La protagonista de WeCrashed elevó el vestido para celebrar al periodista de moda en la íntima velada con un par de clásicos tacones, pero en rosa neón de Christian Louboutin.

Además, completó su atuendo glamuroso con un largo abrigo color canela atemporal para protegerse de las bajas temperaturas en las calles neoyorquinas sin perder el estilo.

En cuanto a los complementos, la estrella de cine de 39 años acertó al prescindir de accesorios vistosos y permitir que su llamativo vestido enjoyado fuera el gran protagonista de la noche.

No obstante, no olvidó llevar un clutch para cargar sus pertenencias en la fiesta. En esta ocasión, se decantó por la versión plateada del minibolso Bvlgari Serpenti Forever.

Por último, la ganadora del Oscar remató su propuesta con un beauty look minimalista para no sobrecargar, luciendo su larga melena suelta y un maquillaje suave que realzó su belleza.

La salida en la que Anne Hathaway deslumbró a todos con su sensacional estilo a la hora de vestir se da mientras la actriz se encuentra sumergida en las grabaciones de su nueva cinta.

Desde hace semanas, la imparable madre de dos ha estado filmando en Nueva York la película She came to me junto a Peter Dinklage, Marisa Tomei y Brian d’Arcy James.

Por ahora, no se sabe cuándo se estrenará este filme, pero habrá mucho que ver de la actriz en los próximos meses, pues el año pasado grabó varias producciones de forma consecutiva.