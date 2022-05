Tiembla Twitter: Yina Calderón se despide de Instagram y revela por qué se mudará de red social

¡Se hartó! Yina Calderón volvió a ser “menospreciada” en Instagram y anunció una medida drástica: se mudará a Twitter para continuar viviendo sus aventuras en redes sociales. De hecho, la famosa ya se abrió una cuenta y acumula unos cuantos seguidores.

Si bien la mayoría de los “influencers” colombianos hacen vida en YouTube e Instagram para crear contenido, esta joven está convencida de que no puede seguir en la segunda debido a que sus cuentas son cerradas continuamente.

Recientemente reapareció para contar su mala noticia e incluso confesó que supuestamente se había entregado a las bebidas alcohólicas por haber perdido su quinto perfil de Instagram. Así fue su pronunciamiento:

“La verdad sí estamos tomando, estamos tomando. ¿Desde cuándo, desde ayer? Desde anoche, me fui para un bar en Bogotá, porque me dio superduro el cierre de la cuenta, pero yo no soy una mujer chillona, chillar jamás, prefiero que me vean sayayín”, expresó Yina Calderón, a quien se le vio significativamente afectada.

Yina Calderón se muda a Twitter: “Vamos a romperla”

Siendo una plataforma más informativa y libre de censura, la joven ahora se siente como pez en el agua para publicar sus fotos y videos, sin que le cierren la cuenta por motivos de “contenido inapropiado”.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, publicó la imagel del nuevo perfil de Twitter y en la biografía lo dijo todo: “Me cerraron 5 cuentas de Instagram, por lo tanto, me rindo y llego a Twitter. Vamos a romperla #Comunidadrosa”.

También ofreció unas palabras junto a su equipo de trabajo. “Señoras y señores nos damos por vencidas con Instagram, aquí no fue, vamos a cambiar. Vamos a ser otras personas, pero en Twitter”, partió diciendo entre risas.

“No, no, no nené, ya yo soy como soy, ya uno no puede hacer nada. Yo siento que Twitter es una plataforma que me va a permitir ser lo que yo soy, porque así soy y no hay arreglo. Así que voy a compartir todo lo que se vive realmente detrás de un toque, que yo no lo puedo subir a Instagram. Ya no voy a seguir en lo mismo. Díganle a todos que Yina Calderón y todo su combo se fue pa’ Twitter”, selló la colombiana.

A través del hilo de comentarios, la mayoría de los usuarios se tomaron la noticia con humor e incluso dijeron que Yina Calderón “debería rendirse de todas las redes sociales”.

Está claro que así como tienes muchos seguidores, esta joven acumula una gran cantidad de detractores, quienes desean que nunca más vuelva a aparecer en las plataformas digitales.

“En Twitter no monetiza”, “perfecto, no la veré más”, “por fin se fue de Instagram”, “Instagram libre de humo”, “pobre Twitter”, “no me imagino qué clase de cosas subirá ahora” y “capaz y la bloquean de Twitter”, fueron algunas de las reacciones.

Pero con lo que no contaba Yina Calderón, y quizás no está informada, es que el multimillonario programador Elon Musk compró recientemente la red social Twitter y prometió cambios en la plataforma que van dirigidos a la educación infantil y a la regularización de ciertas normas.

Aunque no sabe con exactitud cuáles son las modificaciones, muchos creen que serán drásticas, por lo que Yina Calderón deberá tener más cuidado que nunca con lo que publica.