Mila Kunis y Ashton Kutcher revelan que sí formarán parte de ‘That ‘90s Show’

Todos los ojos están puestos sobre ‘That ‘90s Show’ la secuela de la exitosa serie juvenil de época ‘That ‘70s Show’ y que hasta ahora confirmó que traerá de vuelta a importantes protagonistas como Mila Kunis y Ashton Kutcher quienes le dieron vida y humor a esta trama desde su estreno original.

Con ello, los fieles seguidores de esta producción están muy contentos, pues más allá de darle continuidad a la historia de cada uno de los tan recordados personajes, estas importantes estrellas de Hollywood estarán de vuelta para hacer participaciones especiales sobre el nuevo desarrollo de la trama que se iniciará en 1995. A partir de ahí se podrán conocer los nuevos rostros que estarán incluidos en la nueva historia en la que no faltará el humor, sarcasmo, así como las situaciones más insospechadas sobre las relaciones libres y algunas adicciones que enmarcaron esa época.

Es por ello que ante la confirmación de estas estrellas, los fans están muy pendientes de cada adelanto que les permita conocer parte de lo que se viene y que marcará un antes y después en esta producción.

Dos de los personajes más emblemáticos regresan a ‘That ‘90s Show’

Y aunque aún no hay fecha de estreno oficial para que el público pueda deleitarse con las novedades que traerá ‘That ‘90s Show’, sí existen algunos datos o avances que están emocionando a la audiencia que está dispuesta a darle continuidad o seguimiento a esta novedosa etapa que además resultaba inimaginable, pues una vez culminado el proyecto original, nunca imaginaron que se extendería este universo y menos con una nueva perspectiva.

De ahí que para este regreso, la historia se centrará en Leia Forman, una joven un tanto rebelde que nació de la unión tan querida entre Eric y Donna. Ella se encargará de visitar a sus abuelos sin esperar que esto le ayudará a ampliar su círculo de amistades con los que vivirá las aventuras más divertidas y hasta arriesgadas, por lo que ella será capaz de formar parte del grupo de la nueva generación de adolescentes irreverentes de Point Place.

El portal The Hollywood Reporter fue el encargado de revelar que Topher Grace, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, así como Mila Kunis y Ashton Kutcher estarán de vuelta en esta producción, pero en calidad de invitados especiales, es decir, que no estarán en todo el desarrollo de esta trama, incluso se llegó a confirmar que no fue sino hasta hace unas semanas que se confirmó la presencia de Kunis y Kutcher quienes eran los únicos que aún no habían dicho que sí a este tan ambicioso proyecto.

También se conoció que esta serie se podrá ver a través de Netflix y contará con 10 capítulos en los que traerá de vuelta algunos momentos emblemáticos de la versión original y además se encargará de mostrar nuevas emociones o situaciones llenas de mucho entretenimiento para los fieles fans de esta historia que regresa renovada y plagada de nuevas épocas. Así que solo queda esperar el anuncio oficial de su inclusión en el catálogo de entretenimiento.