Conoce a Julián Cerati, el sobrino de Gustavo Cerati que enamora en ‘Pálpito’

La serie colombiana ‘Pálpito’ ha sido todo un furor en Netflix desde su estreno posicionándose entre los primeros puestos del Top 10 de más vistos y compitiendo con otras como ‘Ni una palabra’, ‘Anatomía de un escándalo’, ‘Café con aroma de mujer’ y ‘Élite’.

La trama protagonizada por el argentino Michel Brownu y Ana Lucía Domínguez, quienes formaron parte del elenco de ‘Pasión de Gavilanes’ cuenta con la presencia de Julián Cerati, sobrino de Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo.

¿Quién es Julián Cerati?

El joven actor argentino comienza a hacerse un lugar en el mundo del espectáculo y con su apellido y talento no será nada difícil.

Anteriormente había incursionado en la actuación desde su país con su primera película ‘Misfit’ la cual llegó a países como Perú, Ecuador, México, Bolivia, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Su apellido resuena en toda América Latina pero asegura que no le ha sido difícil desprenderse de la etiqueta de “el sobrino de”.

“Si me dedicara a la música creo que sí, pero en la actuación es solo anecdótico. Hay mucha gente que lo conoce, sobre todo la gente grande que lo reconoce. Si me dedicara a la música sería una mochila gigante, pero en lo actoral no ha sido una mochila”, confesó a El Comercio.

Gustavo Cerati, no solo era su tío sino también su padrino y todavía lo recuerda con mucho afecto.

“Pasó mucho tiempo desde que él falleció y yo era muy chiquito. Sí, teníamos una relación y estaba muy presente en mi familia siempre. Tengo recuerdos familiares, pero queda su música en mi corazón y en el de mi familia”, mencionó.

A sus 24 años comienza a conquistar a su público con su atractivo físico.

Tomás es su personaje en ‘Pálpito’, quien es un músico que vive cerca de Samantha Duque, con quien comienza una relación amorosa, luego de conocerla cuando Sam huye de su casa para tomar un respiro y huir del dolor que enfrenta por la muerte de su madre Valeria, quien fue secuestrada y asesinada por una banda de tráfico de órganos, para sacarle el corazón.

Ambos se hacen novios pero el vínculo de Tomás con un integrante de la banda que trafica órganos termina poniendo en riesgo a Sam.

‘Pápito’ es la serie que ha llevado a Julián al reconocimiento internacional y que seguramente le abrirá el camino para grandes proyectos.