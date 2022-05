Andrea Valdiri y Felipe Saruma eligieron dos paraísos para celebrar su luna de miel

Si se trata de paraísos, Colombia tiene los suyos. Cartagena, por ejemplo, con su paisaje y deliciosas playas. Pero suena como un chiste que Andrea Valdiri y Felipe Saruma, los recién casados del momento, se conformen con celebrar su luna de miel con un viaje nacional.

Recordemos que luego de varios meses manteniendo su amor bajo perfil, ambos creadores de contenido contrajeron matrimonio eclesiástico. Para todos los fans resultó una sorpresa, pues si bien se rumoraba acerca de su relación, fue con la misma boda que decidieron confirmarlo.

Las dos ciudades que Andrea Valdiri y Felupe Saruma decidieron visitar en su luna de miel

Hace algunos días, los dos famosos dieron una suculenta entrevista a Revista Vea, donde dieron detalles de su amor: cómo se conocieron, por qué mantenían la relación en sutil secreto y cómo surgió el romance entre ellos pese a la diferencia de edad.

Entre esos detalles, ambos revelaron los dos destinos que eligieron para festejar su luna de miel. Y es que aún hay quienes comentan que su boda fue solo una estrategia de marketing, pero ellos siguen sumando méritos para confirmar que su amor es real y está consumado.

Así es la vida de casados de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Foto: Instagram @valdirisos.saruma

Según dijo la propia Andrea Valdiri, la luna de miel la celebrarán este mismo mes de mayo y el primer destino nada menos que Marrakech, una de las ciudades más importantes de Marruecos, país ubicado al norte de África y que limita con el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

Famosas celebridades como el futbolista Cristiano Ronaldo ha viajado a Marrkech a vacacionar, por lo que la vara de ‘La Valdiri’ y Saruma es bastante alta.

Por si fuese poco, tras dejar Marruecos la pareja pondrá rumbo directo a Dubái, un “paraíso” ubicado en Emiratos Árabes Unidos. Según los más conocedores de esta ciudad, esta sorprende por su lujoso comercio, arquitectura ultramoderna y una vida nocturna muy animada.

Otros influencers colombianos, como La Liendra y Dani Duke, viajaron el año pasado a Dubái, lo que fue un regalo de la modelo para su novio en su cumpleaños.

Cómo empezó la relación de Valdiri con Saruma

En la reveladora entrevista con Revista Vea, Andrea Valdiri habló de cómo conoció a su esposo y hasta el momento exacto de cuando le dio el “sí”.

“En 2020 hicimos nuestro primer ‘live’, pero no nos conocíamos. Durante ese en vivo le preguntaron a Felipe: ¿Qué actriz o ‘influencer’ colombiana te parece linda? Él respondió: ‘Me parece muy linda una costeña que es mayor que yo y tiene una hija’. De inmediato, la gente escribió: ¡Te gusta la Valdiri!”, contó la barranquillera, aclarando que para ese entonces ambos estaban en una relación.

La barranquillera cuenta que al momento de conocerse en persona no se sintió atraída por él y explicó que Saruma es muy tímido. “Él no habla, es muy reservado. Se abre con la cámara en Instagram, pero presencialmente es muy penoso”, expresó.

Despues, la influencer y Lowe León estaban esperando a Adharita, sin embargo, ella se separó de él tras conocer que le era infiel. En ese duro momento de su vida, Andrea contó con el apoyo y compañía de Saruma.

“Cuando tenía tres meses de embarazo mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande. Me ahogaba en la tristeza”, recordó. Y añadió La Valdiri: “Felipe me escribió: ‘Andre, cuentas conmigo. Tú eres una berraca echada para adelante. Es una etapa difícil, pero tienes tu trabajo e hijas’”.

En ese momento Andrea, según afirma ella misma, sintió que las palabras de Andres Felipe “llegaron cuando más las necesitaba, y me impresionó porque mucha gente que me conocía no dijo ni ‘púdrete’, solo juzgaron”.