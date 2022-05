Aislinn Derbez sorprende a sus fans con el anuncio de una supuesta boda

La vida amorosa de Aislinn Derbez siempre ha dado de qué hablar, especialmente en los últimos años, después de anunciar su separación de Mauricio Ochmann con quien se casó y tuvo una hija.

Tan solo un año después, tanto el actor como la famosa hija de Eugenio Derbez ya habían seguido con sus vidas y ambos habían comenzado nuevas relaciones.

Aislinn sorprendió al mundo cuando presentó a su nuevo amor, Jonathan Kubben, con quien ya lleva una relación de varios meses y llena de muchas aventuras.

Ahora las campanas de la iglesia “suenan” para Aislinn, sin embargo la noticia no involucra a su novio ni tampoco se trata de un acontecimiento real, por el contrario se trata de una broma con el característico humor que identifica a la actriz.

La famosa le siguió el juego a su eterno enamorado, El Escorpión Dorado, quien anunció las nupcias a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar nuestra boda, próximamente. Estamos muy enamorados y nos vamos a casar el 6 de mayo”, dijo el youtuber.

A esto Aislinn contestó: “Nos vamos a casar. Estamos muy emocionados”.

Aislinn Derbez bromeó con su audiencia y se llevó aplausos

Las reacciones no tardaron en llegar por la broma que el personaje de Alex Montiel y la actriz estaban realizando, pues a todos les pareció muy divertida la idea de una boda entre ambos.

El famoso personaje siguió con la broma y aprovechó para decirle a Eugenio Derbez que desposaría a su hija.

“Ya se veía venir, oficialmente @aislinderbez anunciamos nuestro compromiso. Ni modo suegro más vale que se vaya pinch…acostumbrando”, escribió El Escorpión Dorado para el actor.

Todos estos mensajes generaron polémica entre los fanáticos y fue así como Aislinn aprovechó la ola de reacciones para darle un poco más de picante al asunto.

“Awww dice mi papá que qué bendición que ya encontré alguien que me apapache, me cuide y me respete”, escribió la actriz.

En la imagen se puede ver a la famosa posando junto al personaje, mientras Eugenio Derbez muestra una expresión de incomodidad.