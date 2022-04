Estos serán los estrenos de Marvel para los próximos meses

A pocos días del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el Mundo Cinematográfico de Marvel no para de producir y preparar sus siguientes proyectos para los próximos meses de 2022 y parte de 2023.

Marvel Studios acaba de anunciar nuevas fechas de lanzamiento para The Marvels, la secuela de Captain Marvel, de 2019, y de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera película de la serie de Ant-Man, ambas para 2023.

Aquí te presentamos las fechas de estreno de las próximas producciones de Marvel.

Ms. Marvel

Será la séptima serie televisiva derivada de las películas de Marvel, con Iman Vellani interpretando a Kamala Khan (Ms. Marvel). Se estrenará por Disney+ el 8 de junio de 2022.

Thor: Love and Thunder

La cuarta película de Thor llegará el próximo 8 de julio de 2022 con Chris Hemsworth retomando su papel, pero tomándose un tiempo fuera del rol de súper héroe, que ahora posee Jane Foster (Natalie Portman), convertida en el Poderoso Thor para evitar que Gorr the God Butcher (Christian Bale) elimine a todos los dioses.

Black Panther: Wakanda Forever

A pesar de la trágica muerte de su principal estrella, Chadwick Boseman, quien interpretó al Rey T’Challa, la secuela de Black Panther se estrenará 11 de noviembre de 2022, explorando el mundo de Wakanda y sus otros personajes, como Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) y Okoye (Danai Gurira).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Se espera que la tercera parte de Ant-Man continúe la historia del multiverso lanzada con la serie Loki (Disney+ de 2021), que presentó a Jonathan Majors como El Que Permanece, cuya muerte crea el multiverso en el UCM. En Quantumania, Majors interpretará al villano principal y una variante de su personaje de Loki, Kang the Conqueror. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer regresan, junto con el director Peyton Reed. Está pautada para estrenarse el 17 de febrero de 2023.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Aunque se desconoce la trama de la última parte de esta trilogía, veremos a Chris Pratt regresar como Star-Lord, a Dave Bautista como Drax, a Karen Gillan como Nebula, a Bradley Cooper como Rocket, a Vin Diesel como Groot y a Pom Klementieff como Mantis. Después de los eventos de Avengers: Endgame, también veremos a Zoe Saldana como Gamora nuevamente. Su estreno será el 5 de mayo de 2023.

The Marvels

Llegará a las salas de cine el 28 de julio de 2023 y se vinculará con dos programas de Disney+: WandaVision, que presentó a Teyonah Parris como la Monica Rambeau adulta, y Ms. Marvel, que presentará a Iman Vellani como Kamala Khan, la superfan de Capitana Marvel. Brie Larson repite su papel de Capitana Marvel (también conocida como Carol Danvers), con Nia DaCosta (Candyman) asumiendo las funciones de dirección.