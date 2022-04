Tras besarse con Tatán Mejía en ‘MasterChef’, Aída Morales comparte amoroso video con su pareja

Es lo mínimo que podía hacer. Luego de la tremenda polémica que se armó por sus besos con Tatán Mejía en en dos episodios de MasterChef Celebrity, la actriz Aída Morales quiso calmar las aguas publicand un simpático y amoroso video con su pareja, Fabián Copete.

Recordemos que anteriormente, ambos participantes se basaron por primera vez en una escena que parecía falsa y sobreactuada, incluso un juego de cámaras. Ah, pero en otro capítulo donde celebraron un triunfo, el deportista salió corriendo a besar, dejando una imagen que casí revuelo en redes sociales.

Y no es para menos, porque Tatán Mejía también tiene su pareja, que es Maleja Restrepo. La mujer fue muy mencionada en redes sociales por el “irrespetuoso” beso que los dos famosos se dieron ante las cámaras de MasterChef.

El video que Aída Morales compartió con su pareja tras besarse con Tatán Mejía

La artista de 61 años, recordada por su papel de “Ángeles” en La hija del Mariachi, hizo de su experiencia y para desviar el foco de aquel beso con Tatán Mejóa, decidió publicar un amoroso video donde comparte con Fabián Copete.

En el material, la pareja realizó una dinámica de preguntas para saber quién de los dos era “más enojón”, “más sensible”, “quén se duerme primero”, entre otras interrogantes simpáticas.

“La merita verdad aquí. Mi flaco y yo siendo sinceros”, escribió Aída Morales mencionando a Fabián Copete.

Los comentarios no se hicieron esperar y tal parece que Aída Morales logró el objetivo, pues la mayoría de los mensajes estuvieron cargados de energía positiva.

“Para el amor no se necesita mirar la edad, simplemente llega”, “divinos”, “dos seres maravillosos”, “qué hermosos, los quiero mucho”, “y tú no temas, que eres buena chef y vas bien”, “genial, pero qué bonita pareja” y “más bellos no se puede”, fueron algunas de las reacciones.

Aída Morales fue la más señalada en su beso por Tatán Mejía

Para un beso se necesitan dos, por lo que las reacciones contra Aída Morales por su beso con Tatán Mejía llegan a ser injustas. Si bien el último de los besos fue hasta apasionado, lo cierto es que hubo dos bocas, no una sola.

El pasado 25 de abril hubo un nuevo reto que consistía en realizar arepas, pero con un toque gourmet. El mejor plato se ganaba el privilegio de la ventaja y el ganador indiscutible una vez más fue uno de los preferidos por los televidentes: Tatán Mejía. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el nuevo beso que se dio con Aída.

Por tal motivo, a la actriz le cayeron una cantidad de críticas que incluso lucen injustas. Una de ellas fue: “Esa vieja se cree de quince, cochina cachoniando al amigo que tiene”.

En otros comentarios se lee: “Qué atrevisa, ya se pasó”, “qué falta de respeto”, “le gustan los pollos a esta señora”, “Maleja es más boba, cómo se aguanta eso de esa vieja”, y “mucha envidia de Aída”.

Pero también es cierto que a Tatán Mejía le cayó su chaparrón, sobre todo porque consideran que su actuación es una falta de respeto para con su esposa.

“Pobre Maleja, tiene que aguantar eso. Mal Tatán, mal”, “les quedó gustando”, “qué irrespeto hacia su esposa”, “esto parece un reality show” y “le gustan maduritas”, fueron otros de los mensajes.