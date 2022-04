Met Gala: celebridades que están vetadas del evento o simplemente no quieren ir

La Met Gala es uno de los eventos de moda más esperados por el espectáculo, pues las distintas celebridades aprovechan el espacio para sorprender con atuendos despampanantes y estrafalarios.

La cita es técnicamente un evento de recaudación de fondos para el Museo Metropolitano de Arte, sin embargo, muchos lo consideran una excusa para acaparar reflectores.

Aunque Anna Wintour solo les ha prohibido la entada a dos personas en la Met Gala, muchos famosos han decidido no formar parte de la celebración en nombre de la moda.

Famosos que están vetados y que rechazan la Met Gala

Rachel Zoe

Hace unos años surgió el rumor de que la estilista fue expulsada de la lista de invitados por sus fuertes declaraciones al New York Times.

“Anna Wintour es una de mis heroínas, pero dicen que soy más influyente. Tan grande como es, Vogue no cambiará el negocio de un diseñador. Pero si cierta persona usa una marca desconocida en un tabloide, será el diseñador más grande dentro de una semana “, dijo.

Donald Trump

Fue la mismísima Anna Wintour quien dejó claro que el ex presidente de Estados Unidos no era bienvenido, luego de que entrevista con James Corden le preguntaran qué celebridad invitaría nunca a la Met Gala y respondiera “Donald Trump”.

mucho antes de ser presidente, Donald Trump fue varias veces a la MET Gala

esta foto es de 2004 con Melania

(si yo lo vi, ustedes también) pic.twitter.com/GzoDuYWrMy — mar sin peces (@vero_mlan) September 14, 2021

Demi Lovato

La ex chica Disney contó lo incómodo que es asistir al evento durante una entrevista con Billboard en 2018.

Si alguna vez lo invitan a la #MetGala NI SE LES OCURRA comentarla negativamente o sacar fotos con su celular, porque van directamente a lista negra de Anna Wintour, así le paso a Demi Lovato, Tina Fey y Gwyneth Paltrow. pic.twitter.com/wCp3Tts0kU — Nicolás de León (@salocinuy) September 13, 2021

“Me identifiqué más con las personas sin hogar en esa reunión que lucharon con las mismas luchas con las que lidio que con la gente en la Met Gala: falsos.”, declaró.

Amy Schumer

Otra de las famosas que ha dejado claro que no volverá a desfilar en la alfombra roja de la Met Gala ha sido Amy por también considerarlo falso.

[news] A la humorista no le gusta la farsa. @amyschumer no irá a una sola gala del #Met más https://t.co/8vaxdyN2Ch pic.twitter.com/PlraZnhum6 — ELLE España (@elle_es) August 25, 2016

“Es gente que da la impresión de tener una conversación. No me gusta la farsa.... Estamos disfrazados como un montón de pendejos de mierda. No me gusta. No tengo ningún interés en la moda.... No me importa”, sostuvo.

Tim Gunn

El diseñador confesó haber sido expulsado en 2016.

"The hostess (of the Met Gala) Anna Wintour and I are arch enemies." - Tim Gunn pic.twitter.com/ep0wkHrahC — Roswell Encina (@roswellencina) May 3, 2017

“Es muy cierto. Es una historia loca, y en lo que a mí respecta, es una historia muy práctica. Me preguntaron qué es lo más inolvidable que he visto en la moda y dije: ‘Es fácil. Estaba viendo a Anna Wintour siendo cargada por cinco tramos de escaleras por dos guardaespaldas, dos hombres grandes y corpulentos, de un desfile de moda. Se desató el infierno, fue una locura. Hemos tenido una guerra abierta desde entonces”, aseveró.

Gwyneth Paltrow

La actriz no ha temido al contar como fue su incomoda participación en las galas a las que ha asistido y aseguró que “apestaba”.

“Parece que es lo mejor del mundo, siempre piensas, Oh, Dios mío, va a ser tan glamoroso y sorprendente y vas a ver a toda esta gente y luego llegas allí y hace tanto calor y está tan lleno de gente y todos te presionan. Creo que todos estamos un poco viejos para vestirnos de punk”, declaró.

Sin embargo, en 2017 decidió volver.

Zayn Malik

Desde 2016 el cantante decidió no asistir más pues prefiere estar en la comodidad de su hogar.

bueno se acuerdan cuando zayn malik se veía re delicioso en la met gala pic.twitter.com/RGEYlJ51Rq — kenia (@ifigotyouzaynn) April 17, 2021

“Ahora, no es algo a lo que iría. Prefiero estar sentado en mi casa haciendo algo productivo que vestirme con ropa realmente cara y ser fotografiado en una alfombra roja... para hacer el autoindulgente, mírame, soy algo asombroso en la alfombra roja, no soy yo”, reveló en 2018.

Tina Fey

La comediante se unió al grupo de celebridades que no ama la cita tras su propia experiencia en la que arrastró a su esposo.

Tina Fey at the Met Gala. May 3, 2010. pic.twitter.com/g5tPeXVHyg — Daily Tina Fey (@DailyFey) May 3, 2021

“Fui una vez (2015) y es un desfile tan idiota. Claramente, nunca volveré a ir, pero vas y es este hermoso espacio y es solo que cada idiota de todos los ámbitos de la vida está allí usando alguna cosa estúpida. Subes estos enormes escalones... y fui y arrastré a mi esposo conmigo también, por lo que todavía estoy en problemas”, manifestó.