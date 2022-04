“Las Bravas”, la nueva serie de HBO Max que enaltece la fuerza de las mujeres en el futbol

HBO Max está listo para el estreno de “Las Bravas”, una nueva serie protagonizada por Mauricio Ochmann, Irán Castillo, Ana Valeria Becerril y Esmeralda Soto que promete poner en alto el poderío de las mujeres.

Y es que se trata de una historia que gira en torno a un equipo femenil de futbol que debe luchar contra viento y marea para demostrarle a todos de lo que son capaces. Los retos no sólo están en la cancha sino también en sus vidas personales y cómo se enfrentan a los prejuicios y presiones sociales.

Ochmann da vida a Roberto Casas, el mejor futbolista mexicano que ha jugado en Europa sin embargo, una lesión lo obliga a retirarse y volver a su pueblo natal.

Mauricio Ochmann en Las Bravas En Las Bravas, Mauricio Ochmann interpreta al arrogante ex futbolista, Roberto Casas

Por azares del destino (y a regañadientes), Roberto termina convirtiéndose en el entrenador de Las Bravas FC, un equipo de futbol femenil local que busca ganar su primer campeonato. Cada una de las jugadoras tiene su propia historia y deben aprender a dominar sus inseguridades para encontrar lo que las hace fuertes. Ellas también le enseñarán a Roberto lecciones de sororidad y poder femenino con ayuda de Flor (interpretada por Irán Castillo), mamá de Tania (Esmeralda Soto) y maestra de Las Bravas que las defiende y las cuida.

Nueva Mujer estuvo presente en un encuentro exclusivo con el elenco, en donde cada uno expresó lo que significa esta serie en sus carreras, así como en su vida personal.

Hoy más que nunca, es importante contar historias de mujeres que nos recuerdan lo poderosas que podemos ser y qué mejor que hacerlo a través de una serie en la que las protagonistas juegan futbol, un deporte que siempre ha sido catalogado como “deporte de hombres”.

Las Bravas, HBO Max Cada una de las mujeres que conforma "Las Bravas" tiene una historia con la que el público podrá identificarse

“Yo creo que esta serie llega en un muy buen momento para que la gente goce de esta historia. Estamos en una época en la que las mujeres estamos reconociendo nuestro poder, en este caso es en el futbol”, aseveró Irán Castillo al preguntarle sobre lo que hará que Las Bravas atrapen a la audiencia.

Y agregó: “Está padrisimo que pueda ser una serie que inspire a muchas mujeres que no se animan a hacer un deporte porque piensan que no pueden, que no son lo suficientemente fuertes o porque son mujeres”.

También afirmó que se trata de una serie que se siente muy natural pues los personajes son muy reales y se pueden ver en la vida cotidiana. “La gocé como nunca, me reí muchísimo. Mau hace un personaje impecable como Roberto Casas y cada personaje de La Bravas es muy especial, muy peculiar. Cada una tiene su propia personalidad”, puntualizó.

Irán Castillo Irán Castillo interpreta a Flor

Mientras que Ana Valeria y Esmeralda hablaron de cómo estar tan inmersas en el movimiento feministas les ayudó a identificarse mejor con la historia y sus personajes, Mauricio Ochmann confesó que había muchas cosas que él no entendía y que aprendió durante la producción.

El actor aseveró que su vida está “regida por mujeres”, entre sus hijas y las mamás de sus hijas y agradeció poder trabajar con mujeres maravillosas y poderosas.

Las Bravas La serie es una coproducción de HBO Max con WarnerMedia LatinAmerica y The Mediapro Studio.

“Las Bravas” estará disponible a partir de 5 de mayo y también cuenta con la participación de otras estrellas como Ana Jimena Villanueva y Juan Carlos Colombo. Al elenco se une un talentoso equipo de jóvenes actores como Keyla Caputo, Paola Curón, Kariam Castro, Jerry Velázquez, Fernando Cuautle y Ari Albarrán.

La plataforma de HBO Max sigue creciendo y sorprendiendo a sus sucriptores con series exclusivas que prometen enganchar desde el primer instante. Desde su lanzamiento, ha sabido adaptarse a las exigencias del público lo que la ha llevado a convertirse en una de las más importantes del momento.