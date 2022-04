Jennifer Lopez deslumbra con la manera más chic de lucir una camiseta a los 50

Jennifer Lopez no solo domina con maestría los looks de alfombra roja, en los que suele cautivas con piezas sensuales y elegantes, sino también en el día a día, sin importar si se trata de jeans, tenis y camiseta.

Así precisamente fue captada recientemente de la mano de su prometido, Ben Affleck, con quien se le vio dando un paseo y derrochando buen vestir con un look casual chic.

Casi como cualquier mujer con la agenda apretada y que busca, sobre todo, comodidad para su día a día, apareció la diva del Bronx luciendo una playera blanca, combinada de vaqueros anchos de caída recta y tenis blancos.

Este tipo de jeans están muy en tendencia y son beneficiosos para todos los tipos de cuerpo puesto que enmarcan la silueta al hacer visualmente las caderas más pequeñas y las piernas con un aspecto mucho más alargado.

Un trío que cualquiera tiene en su armario y para los cuales no hay que invertir grandes cantidades de dinero. El toque especial de la intérprete de On the floor se lo puso con los accesorios: una bolsa roja muy chic, argollas y gafas de sol para estar protegida de los rayos solares.

Una coleta alta y maquillaje neutro fueron el resto de los complementos para un outfit de 10, que nos recordó que para vestir bien no hay que hacer grandes sacrificios sino escoger bien las combinaciones.

Jennifer Lopez cautivó con prendas sencillas y básicas que pocos hubieran imaginado que las llevaría en las calles, debido a la sofisticación de los looks con los que suele aparecer

La versatilidad y el glamour son dos cualidades muy importantes para la famosa de 52 años, que no faltaron en esta presentación por Los Ángeles, donde también se le vio derrochar mucho amor con su futuro esposo.