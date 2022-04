Cara Delevingne se hace viral en TikTok al cantar una canción de Daddy Yankee

La actriz y supermodelo Cara Delevingne se hizo viral en las redes luego de compartir un divertido video donde reaccionaba a canciones viejas y debía decir cuales reconocía y cuáles no, entre ellas, se le pudo ver bailando al son de Daddy Yankee.

En su cuenta oficial de TikTok (@caradelevingne), la modelo escribió “¿Cuantas se saben?” en el pie de la publicación que rápidamente se haría viral.

Reconoció ‘Gasolina’ de Daddy Yankee

La actriz que saltó al estrellato con la película del 2012, Anna Karenina, se puede ver en el audiovisual haciendo el “reto” de demostrar cuantas canciones reconoce. En el video, Delevingne cantó con entusiasmo canciones como “Are You Gonna Be My girl”, de Jet, “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys y, para la sorpresa de varios, la famosa canción “Gasolina”, del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee, aunque no siguió la letra con sus labios con mucha precisión.

De forma graciosa, la actriz, que también participó en Escuadrón Suicida de DC, no reconoció la popular canción de los 2000s ‘The Reason’, del grupo Hoobastank.

Cara Delevingne se encuentra filmando actualmente la película ‘Tell It Like a Woman’, pero ha vuelto al foco de las noticias tras el inicio del polémico juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, donde el actor se encuentra demandando a su ex esposa por difamación.

Delevingne se habría visto envuelta en el caso puesto que algunos rumores apuntan que ella habría tenido un trio sexual con Heard y el magnate, que recientemente compró Twitter, Elon Musk, cuando la actriz de Aquaman aún estaba casada con el actor de Piratas del Caribe. No es de esperarse que Delevingne se presente en la corte a testificar pues no se ha notificado que ella sea algún testigo, pero tras el retiro de James Franco y el mismo Musk de la lista de testigos, cualquier cosa puede pasar.