Tras cuatro años de relación, Madonna termina con su novio 35 años más joven que ella

Tras cuatro años de relación, Madonna terminó su noviazgo con el bailarín Ahlamalik Williams, quien es 35 años menor que ella, según confirman medios especializados internacionales.

Una fuente explicó al portal The Sun, que la diferencia de edad “nunca fue motivo para separarse” y que las razones de esta ruptura son “por la apretada agenda que tiene la cantante”.

“Madonna tiene una vida social ocupada. Está trabajando en su próxima película biográfica, nueva música y cuidando a su familia”, dijo.

Asimismo, indicó que la pareja terminó en “buenos términos” y que están viviendo en lugares diferentes.

“Ahora él se mudó de su casa. Con ambos trabajando en otras cosas, fue difícil mantener encendido su romance”, resaltó.

Especulan que fue una infidelidad del bailarín

Sin embargo, una publicación que realizó la Reina del Pop en su cuenta en Instagram, dejó especulando a más de uno que la separación fue por un problema de infidelidad por parte de su novio de 28 años de edad.

La intérprete de 63 años de edad escribió en sus historias de Instagram: “Karma dijo: cuando alguien en tu vida no es adecuado para ti Dios los usará continuamente para lastimarte hasta que seas lo suficientemente fuerte como para dejarlos ir”.

La fuente le aseguró a The Sun que no hay resentimiento entre la pareja y que en teoría seguirán trabajando juntos, pues el ex novio de la diva tiene participación activa en la parte creativa de algunos proyectos de la cantante. De hecho fue uno de los cerebros fundamentales en “Madame X”.

Madonna y Ahlamalik comenzaron a salir en el 2018, luego de conocerse en una gira de la cantante “The Rebel Heart Tour”.

De inmediato todos notaron la química que había entre ellos. Meses después, en 2019, anunciaron que eran pareja después que la diva posteara una foto juntos en su cuenta de Instagram sin dar mucho más detalle.

Durante estos casi cuatro años compartieron en innumerables oportunidades y hasta con los hijos de la cantante.