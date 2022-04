Marta Guzmán da lecciones de vida al mostrarse sin su cabello mientras lucha contra el cáncer

Marta Guzmán apareció como toda una guerrera mientras comienza su lucha contra el cáncer de mama que le detectaron a finales del 2021.

La conductora atraviesa un proceso de quimioterapias por lo que decidió rapar su melena, además, pocas veces podrá participar en su programa ‘Chismorreo’.

A pesar de las adversidades y secuelas que le están causando las sesiones, se ha mostrado fuerte y positiva.

Marta Guzmán sin miedo a aparecer sin peluca

A través de su cuenta en Instagram decidió mostrarse tan y como se encuentra tras varias sesiones de tratamiento para combatir el cáncer de mama, comenzó a perder el pelo poco a poco y que decidió raparse.

“Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”, contó.

Guzmán mencionó que su doctora de cabecera le dio dos opciones ante la pérdida de su cabello como lo fue un tratamiento para tratar de que su pelo no cayera y la otra comenzar a usar pelucas oncológicas pero ella decidió esta última.

“Mi doctora me habló de 2 opciones, tratar de conservar mi pelo con un aparato que te enfría el cuero cabelludo pero que no me garantizaba que no se me cayera gran parte de él o mandarme hacer una peluca oncológica, no sabía qué hacer y de pelucas sólo conocía las de disfraces (…), me decidí por la peluca, aunque conservé mi pelo lo más que pude hasta que se me empezó a caer, cuando comenzó la caída, en 3 días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca”, relató.

Sobre este radical cambio que ha tenido que dar manifestó que comienza a acostumbrarse a verse sin cabello y sabe que está pasando por un proceso en donde vive diferentes síntomas como mareos, cansancio, entre otros.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”.

De igual manera, aprovechó para recomendar a todas las mujeres realizarse chequeos, mastografías y otro tipo de estudios para detectar el cáncer de mama a tiempo.