Lady Gaga sonará en el aire: su primer sencillo en más de dos años será para Top Gun: Maverick

La voz de Lady Gaga retumbará en el cielo junto al avión que piloteará Tom Cruise en la secuela de Top Gun.

El cantante, actriz y compositora ganadora del Oscar anunció la salida de su primer sencillo en más de dos años: “Hold My Hand”, una canción que servirá para la banda sonora de Top Gun: Maverick, protagonizada por Cruise, dirigida por Joseph Kosinski, y que también incluye el trabajo del legendario compositor Hans Zimmer.

La estrena el 3 de mayo

“Cuando escribí esta canción para Top Gun: Maverick, ni siquiera me di cuenta de las múltiples capas que abarcaba el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que hemos estado viviendo”, escribió Lady Gaga en su cuenta de Instagram. “He estado trabajando en ello durante años, perfeccionándolo, tratando de hacerlo nuestro. Quería convertir la música en una canción en la que compartiéramos nuestra profunda necesidad de ser entendidos y tratar de entendernos mutuamente: un anhelo de estar cerca cuando nos sentimos tan lejos y la capacidad de celebrar a los héroes de la vida”.

“Estoy muy agradecida con Tom, Hans y Joe por esta oportunidad y ha sido una hermosa experiencia trabajar con ellos. BloodPop, Ben Rice, yo y todos los demás que trabajaron con nosotros estamos muy emocionados de compartirla”, agregó. “Se las dedico a ustedes. Esta canción es una carta de amor al mundo durante y después de un momento muy difícil. He querido que la escuchen durante tanto tiempo y estoy muy emocionada de entregárselas el 3 de mayo”.

Siguiendo los pasos de Take My Breath Atay

“Hold My Hand” seguirá los pasos de la canción original ganadora del Oscar, “Take My Breath Away”, de la película Top Gun de 1986, interpretada por Berlin y compuesta por Giorgio Moroder y el letrista Tom Whitlock. El sencillo alcanzó el número 20 en los Estados Unidos.

Lady Gaga también tiene un Premio de la Academia en sus vitrinas por escribir la canción original “Shallow” para la película A Star Is Born. Además, antes había recibido una nominación por escribir “Til It Happens to You” para el documental The Hunting Ground.

Top Gun: Maverick está pautada para llegar a las salas de cine el próximo 27 de mayo.