“Él está bien de salud”: Manager de Chyno desmiente rumores

“La prensa ha dicho cosas que no son ciertas", dijo el manager de Chyno (Cortesía)

“Él está bien” con estas palabras y sin mayores detalles, el manager del cantante Chyno Miranda, Julio Ducharne, le salió al paso a los rumores sobre la salud del intérprete y de quien aseguraron algunos medios internacionales que estaba “muy grave”.

Ducharne le concedió una entrevista al medio Diario Libre de República Dominicana y dijo no sólo que el cantante se encuentra bien, sino que es falso que en enero de este año había sido hospitalizado en Venezuela debido a las secuelas de su enfermedad.

Asimismo, ratificó que, efectivamente, el intérprete se encuentra en Caracas, con su familia.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero. Pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, explicó Ducharne vía telefónica.

Paren las noticias inciertas

El manager llamó a parar este boom de noticias inciertas. “La prensa ha dicho cosas que no son ciertas. Y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud”.

La salud de Jesús Miranda, nombre de pila del artista, ha estado en el ojo del huracán desde 2020 cuando se conoció que las secuelas del coronavirus lo habían afectado severamente.

En marzo de 2020, ni él, ni su familia ni su manager dijeron algo a sus seguidores sobre el contagio, pero unas fotografías del Chyno muy delgado encendieron las alarmas.

Entre desmentidos, llega la verdad

Seis meses después, las secuelas de la enfermedad comenzaron a hacer mella en su cuerpo. Como resultado, el cantautor enfrentó una neuropatía periférica y un edema cerebral.

Tiempo después salieron imágenes de él en silla de rueda junto a su esposa, Natasha Araos, acudiendo a terapia, lo que preocupó más a su público.

A mediados del año pasado, el periodista Javier Ceriani en el programa Chisme no like reveló que Araos habría dejado a Miranda durante su convalecencia.

Esta información también la desmintió el manager de Chyno y tiempo después aparecieron el intérprete y la modelo en un video confirmando que efectivamente se habían separado y que se mantenían juntos “como amigos” por Lucca el primogénito de ambos.

En septiembre del año 2021, Chyno publicó un comunicado en su cuenta en Instagram, donde le explicaba a sus fans que se alejaría por un tiempo de las redes sociales para dedicarse a su salud en Venezuela.