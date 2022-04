‘Decídete’: la historia detrás de la canción más polémica en la carrera de Luis Miguel

Decídete no solo es el nombre de tercer álbum de estudio grabado por Luis Miguel, lanzado en 1983, sino también el tema más popular de aquella pieza, la cual generó todo un escándalo para el momento de su estreno.

La razón fue su letra, que aunque es romántica y seductora, no se consideró apropiada para que la recitara un adolescente de 13 años, edad que tenía el intérprete mexicano en aquel momento.

Algunas de sus frases cantan: “No lo dudes más decídete, que no puedo resistir sin tenerte” y “te besé en la cara, te besé en los labios, tú sentiste miedo y me miraste sin hablar”, lo que no sentó bien en aquella época.

El compositor Honorio Herrero fue el creador de este tema que generó polémica para Luis Miguel y que tuvo que ser cambiado, como se mantiene hoy día

Tal como apunta La Tercera, la connotación sexual hizo que los versos tuvieran que ser modificados, pues no solo habla sobre la iniciación en el sexo sino que también se interpretaba como un método de presión a la otra persona.

Como si, El Sol de México, estuviese intentando convencer a otra joven de tener un encuentro sexual sin que esta estuviese de acuerdo y en términos muy literales.

Antes de esas modificaciones, Decídete decía cosas como “no quisiste darme todo una vez más” y “yo sé bien que es la primera vez, para mí también es nuevo y quiero que sea contigo”.

Asimismo, también aseguraba “Y no quiero que sea con otra, decídete, conozcamos el amor los dos, y volemos hacia mundos de fuego, ya se acabó el juego”, lo que le generó muchos dolores de cabeza al sello discrográfico, EMI Capitol México.

En especial, porque su versión original fue censurada en Latinoamérica, algo que no sucedió en España. De ahí en adelante, las letras de Luis Miguel fueron menos explícitas.