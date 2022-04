“Bonitas y gorditas”, usuarios de redes corrigen a Yalitza Aparicio por juzgar su apariencia

Yalitza Aparicio se encuentra disfrutando de unas divertidas vacaciones en su natal Oaxaca. La actriz compartió una foto de su día en el mar junto con un mensaje en el cual comentaba que se veía ‘gordita’, a lo que sus seguidores respondieron asegurando que era hermosa sin importar su talla.

Yalitza Aparicio: la respuesta de sus fans cuando se describió como ‘gordita’

La actriz nominada al Oscar viajó a Puerto Escondido, Oaxaca para disfrutar del mar junto a una amiga. La famosa compartió algunas fotos del bello lugar e incluso posó en bikini para mostrar lo feliz que se encuentra.

En una imagen en la cual aparece en bikini a lado de su amiga, Yalitza escribió:

“Gorditas pero bonitas ...y felices”

Al ver su comentario sus fans reaccionaron recordando que no importa la talla que use, ella es hermosa de cualquier manera. Con mensajes de apoyo celebraron el que se mostrara segura y feliz en sus vacaciones.

“zero gordita!”

“Elimina ese “pero”, simplemente son felices”

“Bonitas y más bonitas y sonrientes. Le va mejor de título.”

Yalitza Aparicio se encuentra en uno de los mejores momentos, ya que además de haberse convertido en creadora de videos, la actriz ha podido viajar por el mundo para continuar apoyando los derechos de las mujeres.

Hace poco, pudo visitar Dubai, la originaria de Oaxaca viajó a la WorldExpo 2020. La famosa acudió a los Impact Awards usando un elegante y llamativo atuendo que captó la atención de medios internacionales.

Yalitza usó un crop top y falda larga a la cintura color amarillo, además de un bolso de mano color azul y zapatos color blanco de la marca Gucci. Su maquillaje fue natural y su cabello lacio estuvo peinado en una coleta baja.

Para Yalitza el viajar a Dubai de la mano de la marca de lujo significa más que una nueva experiencia, es una oportunidad para representar a personas de su comunidad.

En una entrevista para Elle, comentó:

“Esto es algo muy importante porque como siempre lo he dicho, no soy sólo yo, no solo implica mi persona estar aquí, implica la oportunidad para muchas más personas en mi caso. Venir aquí es empaparme de los obstáculos similares que se afrontan las mujeres en el mundo”

La famosa también apareció en el podcast de Juanpa Zurita, donde habló sobre su vida y su carrera hasta ahora.

“No hagas lo fácil”, Si hubiera elegido hacer lo fácil no estaría aquí y seguiría callada.Gracias querido @juanpazurita por está plática tan amena, me la pasé genial y ha sido la única en la que he podido hablar abiertamente sobre muchos temas que antes no me había atrevido y que es necesario compartirlo, por qué lo fácil sería quedarnos callados.

Yalitza continúa trabajando para avanzar su carrera como actriz, hace tiempo reveló que se encontraba asistiendo a clases de inglés para continuar con su educación en la actuación. En el cortometraje ‘Daughter of Witches’ pudimos escuchar por primera vez su progreso, ya que la actriz hablaba en inglés en algunas escenas.

No cabe duda que Yalitza ha aprendido a alzar la voz para hablar sobre los temas que le importan. Esto se debe gracias a un consejo que le dio su hermana y que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

En una entrevista con Deadline, Yalitza confesó: