Mira las seis películas más vistas en Netflix esta última semana

Durante los últimos meses, los largometrajes de diferentes géneros han estado ganando terreno con fuerza en el gusto de los millones de suscriptores del servicio de streaming de Netflix.

Si bien todavía no se equipara al favoritismo del que siempre han gozado las series, últimamente han llegado cintas interesantes a expandir el amplio catálogo de contenido de la plataforma.

Los seis filmes que conquistaron en Netflix esta semana

Durante esta última semana, tres películas de habla inglesa y tres internacionales lograron captar por completo la atención de los usuarios y posicionarse en la cima del ranking semanal.

Mientras aterrizan los lanzamientos de mayo, puedes disfrutar de las producciones cinematográficas que más han visto los usuarios entre el 18 y el 24 de abril si aún no lo haces.

A continuación, te presentamos los seis filmes que reinaron en el top 10 global de Netflix la semana que pasó:

Elige o muere

Elige o muere ha acumulado más de 15 millones de horas visualizadas esta última semana y actualmente se encuentra en el primer puesto de las cintas más vistas en habla inglesa.

Protagonizada por Iola Evans y Asa Butterfield, la película británica de terror sigue la historia de dos amigos que encuentran un raro videojuego retro que ofrece un enorme premio en efectivo.

Una de ellos decide sumergirse confiada en el desafío que la ayudaría a solventar su mala racha; empero, pronto descubre que no se trata de uno común, sino de uno que controla la realidad.

El programa opera a través de los jugadores, que deben elegir entre tomar decisiones espeluznantes o morir. Así, pronto se dan cuenta de que juegan por sus vidas.

La fierecilla indomable

Con más de 9 millones de horas vistas esta última semana, la cinta polaca La fierecilla indomable lidera el top 10 de producciones cinematográficas más vistas de habla no inglesa.

El proyecto sigue la vida de una joven científica llamada Kaska desde que decide abandonar Estados Unidos y regresar a su tierra natal tras terminar una relación sentimental.

Al llegar a su pueblo, su hermano Jędruś se propone manipularla para vender los terrenos familiares, los cuales han alcanzado precios exorbitantes pues albergan un material único.

Con este fin, el joven decide contratar a Patryk, un atractivo hombre que debe con el único objetivo de enamorar a Kaska para poder convencerla de aceptar la propuesta de venta.

Si bien por su título recuerda al clásico de William Shakespeare, la película es una obra original dirigida por Anna Wieczur-Bluszc y escrita por ella, Hanna Wesierska y Wojciech Saramonowicz.

Los actores Piotr Cyrwus, Jan Kardasinski y Magdalena Lamparska protagonizan la ficción ambientada en los montes Tatras.

Entre la vida y la muerte

El drama juvenil estadounidense Entre la vida y la muerte se ubicó en el segundo lugar de las películas de habla inglesa más vistas esta semana con más de 13 millones de horas visualizadas.

La producción que lleva tres semanas en el top 10 sigue la historia Tessa, una joven que cree estar recibiendo mensajes del más allá de su novio fallecido en un trágico accidente.

El romance con tintes sobrenaturales al estilo de Ghost, basado en la novela The In Between de Marc Klein, está protagonizado por Joey King y Kyle Allen bajo la dirección de Arie Posin.

Furioza

La película polaca Furioza es la segunda más reproducida de habla no inglesa esta última semana con más de 6 millones de horas de visualización.

El largometraje narra la historia de David, un médico que es alcanzado por el pasado que ha intentado olvidar cuando su exnovia Dzika aparece en su vida convertida en una gran policía.

La mujer le hace una oferta complicada al protagonista: convertirse en un informante de la policía o su hermano irá a la cárcel por mucho tiempo.

Con renuencia, David acepta la propuesta y su primera tarea será infiltrarse en la organización criminal Furioza, en donde de inmediato levantará las sospechas de un antiguo amigo.

Los actores Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz y Mateusz Damięcki encabezan esta historia dirigida por Cyprian T. Olencki.

El final de todo

Estrenada en 2018, la cinta estadounidense El final de todo alcanzó el cuarto puesto entre las películas de habla inglesa más vistas esta semana con 8 millones de horas visualizadas.

“Para salvar a su novia embarazada en medio de un cataclismo repentino, un joven abogado comienza un peligroso viaje en auto acompañado de su futuro suegro”, reza la sinopsis.

Theo James, Forest Whitaker, Grace Dove, Kat Graham y Mark O’Brien protagonizan este thriller de acción apocalíptico dirigido por David M. Rosenthal.

Yaksha: operaciones despiadadas

Con más de 5 millones de horas vistas esta última semana, la película Yaksha: operaciones despiadadas se posicionó en el tercer lugar de los filmes más vistos de habla no inglesa.

La producción surcoreana de acción y espionaje arranca cuando un fiscal viaja hasta Shenyang, en China, para inspeccionar las operaciones secretas internacionales realizada por Black Team.

Este es un equipo del Servicio Nacional de Inteligencia bajo la dirección del despiadado Ji Kang-in, mejor conocido por su apodo “Yaksha”, en la ciudad con mayor concentración de espías.

Sol Kyung-gu, Park Hae-soo, Hiroyuki Ikeuchi, Yang Dong-geun y Lee El encabezan el proyecto. Además, cuenta con la actuación de Jinyoung, de la boyband GOT7.