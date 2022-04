Evelyn Beltrán se defiende de las críticas: “supérenlo, no fui la otra”

Desde acusaciones de “rompehogares” e “infiel” ha tenido que soportar Evelyn Beltrán desde que dio a conocer su romance con Toni Costa, la expareja de Adamari López.

Ellos sostuvieron una relación de diez años, que finalizó en mayo de 2021 por diversas situaciones dentro de su dinámica interna que fueron menguando el amor, de acuerdo con las declaraciones ambos.

No obstante, los internautas no le perdonan al bailarín español y a la influencer haber iniciado un noviazgo a solo cinco meses de la ruptura definitiva, lo que desde el principio ha levantado sospechas de una posible infidelidad, desmentida por Toni Costa.

“No, ni conocía a Evelyn cuando yo acabé mi antigua relación que fue a finales de abril del 2021. Yo venía de aguantar muchísimo, yo no esperaba para nada conocer a nadie. La vida fluía por delante de mí y yo me dejaba llevar. Yo no busqué nada, no considero que Evelyn ha sido un consuelo”, se sinceró el entrenador meses atrás.

Pese a esto, Evelyn Beltrán sigue recibiendo a diario críticas, ofensas y señalamientos, que terminaron de colmar su paciencia y a las que contestó a través de las redes sociales

“¿Acaso usted vivió ahí para saber qué pasó?”, respondió a los cuestionamientos que le hicieron unas personas en una publicación de su Instagram, en la que ambos presumieron su amor con una romántica sesión de fotos.

“¡La gente como sigue con sus tonterías ¡Ya supérenlo! Yo no fui la otra. Una vez más, conocí a Toni en agosto 2021, él se separó en abril 2021. ¿Qué de eso no se entiende?”, añadió, de acuerdo con People.

Ante esta reacción de la modelo, Toni Costa también se solidarizó con ella y salió a defenderla. “Es lo que provocan sus comentarios tan feos con tan poco respeto, qué lástima de personas aquellas que sin ningún tacto ni respeto hablan así de otra mujer”, escribió.