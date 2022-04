Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo muestra su apoyo a Katherine Heighl pero le llueven las críticas por esperar tanto tiempo

Katherine Heigl ha sido la actriz desterrada por Shonda Rhimes luego de que criticara las largas horas de trabajo a los que fue sometido el elenco de Grey’s Anatomy.

Ahora 17 años después del primer episodio de la serie su compañera Ellen Pompeo ha decidido reivindicarla y apoyarla durante su podcast Tell Me With Ellen Pompeo.

Grey’s Anatomy ha sido una de las series más vistas en la historia y cuenta con 18 temporadas en las cuales han aparecido distintos actores.

Ellen Pompeo reivindica a Katherine Heigl pero le llueven las críticas

Katherine Heigl interpretó por algunas temporadas a Izzie Stevens, sin embargo, tras mostrarse exhausta por las largas horas de trabajo mantenía conflictos tras las cámaras con la producción, por lo que fue apartada de los grandes proyectos de la industria.

“Si lo hubiera dicho hoy, sería una absoluta heroína. Pero fue una adelantada a su tiempo. Hizo una declaración sobre esos horarios locos y, venga, claro... llamémosla desagradecida... Estaba diciendo la verdad. No mentía”.https://t.co/bK9f3pc0id @el_pais — imelda (@imeldarobs) April 21, 2022

La actriz confesó que las jornadas se extendían por más de 17 horas y no era sano para ninguno de los actores.

Izzie se despidió de la serie en la temporada 6 por haberle indicado la dosis incorrecta a un paciente.

Ahora la recordada Meredith Grey, doctora del Hospital Seattle Grace, decidió referirse sobre lo sucedido dándole la razón a su ex compañera.

“Recuerdo que ella dijo algo en un programa de entrevistas sobre las horas locas que trabajábamos. Tenía 100% de razón”, dijo haciendo referencia a su charla con el presentador David Letterman.

Para Pompeo simplemente se trató del tiempo en el que Katherine hizo su denuncia.

“Si hubiera dicho eso hoy, sería una completa heroína. Pero estaba adelantada a su tiempo. Hizo una declaración sobre nuestros horarios locos, y por supuesto, fuimos todos a golpear a una mujer y llamarla desagradecida. La verdad es que fue 100% honesta y fue absolutamente correcto lo que dijo. Aunque la llamaban loca por decirlo, ella estaba diciendo la verdad”, mencionó.

Sus palabras han generado indignación entre algunos internautas quienes criticaron que esperara tanto tiempo para apoyarla y permitiendo que fuera rechazada por la industria.

“Ellen Pompeo dándole la razón a Katherine Heigl 13 AÑOS DESPUÉS y pensar que desde ese momento empezó el declive de su carrera en la TV y el Cine, por atreverse a contar verdades de la industria, sumándole la mala reputación que le crearon”, “Si yo fuera Katherine Heigl le diría a Ellen Pompeo que coma muchísima caca diciendo que yo tenía razón hace 10 años. Qué feo que te den la razón cuando ya no tienen nada que perder”, “He aquí el ejemplo de cobardes (Ellen and cía) que no defienden a una compañera cuando denuncia algo injusto y años después intentan redimirse con palabrería”, expresaron en las redes sociales.