Ex novia de Epa Colombia soltó todo lo que siente tras la ruptura: “Soltar te ayuda a sanar”

A dos meses de haberse separado oficialmente de Epa Colombia, la futbolista Diana Celis tomó la decisión de grabarse en un video donde soltó todo lo que ha significado para ella esta ruptura sentimental. Además de afirmar que es un proceso duro, reconoció que “soltar” es una prueba de sanidad y amor propio.

A través de sus historias en Instagram, la deporista se mostró muy nostálgica y hasta con sus ojos llenos de lágrimas al expresar lo que sentía. Es de recordar que tras varios años de una sólida relación, Epa Colombia y Diana Celis terminaron hace unos meses atrás, presuntamente por una infidelidad con Karol Samantha.

Y aunque la empresaria siempre lo negó rotundamente, ahora tiene una pólemica relación con su vieja amiga, la cual desde un principio le ha traído muchos problemas.

La profunda reflexión de Diana Celis, ex de Epa Colombia

Diana Celis poco ha hablado sobre su ruptura con Epa Colombia y aunque esta vez no la mencionó en ningún momento, es más que evidente que se refería al quiebre con la influencer. La jugadora aseguró que quería compartir con sus seguidores sus aprendizajes con el objetivo de ayudar.

“Hoy aprendí algo y quería compartirlo con ustedes, quizás alguien esté pasando por una situación similar. El orgullo hace que uno pierda personas que valen la pena, a veces. Pelear no está bien, cuando uno quiere de verdad. Soltar te ayuda a sanar, con el tiempo”, partió diciendo.

Diana Celis aún conserva en su cuenta oficial las imágenes con Epa Colomnbia. Foto: Instagram @diana.celis5

En la misma línea, agregó con sus ojos llenos de lágrimas que “quizás te haga sufrir los primeros días, los primeros meses… Soltar te enseña a amarte, a conocerte, a cuidarte. Aunque al principio sea duro, es lo que uno aprende. Aunque, a veces uno se sienta solo, uno aprende a estar bien. Con el tiempo, quizás…. Era lo que quería compartir”.

Para finalizar, la ex de Epa Colombia reprodujo el tema Te tienes a ti, de Rafa Espino, una canción que motiva en medio de dificultades y promueve el amor propio. Cuando se escuchó el extracto de la letra que dice:“siempre habrá una salida a esa gente, que no ofrece más que mentiras. Te quiere y te olvida, un recuerdo, una herida…”, no podía contener las lágrimas.

La Barbie Colombiana asegura que la nueva novia de Epa Colombia está por intéres

Tal parece que la relación de Epa Colombia con Karol Samantha es un total fraude. La Barbie colombiana, amiga transgénero de la empresaria, señaló que se equivocó en la elección de su nueva novia y afirmó que solo la están buscando por su plata.

Por si fuese poco reveló un chat de WhatsApp con Diana Celis, ex pareja de Epa Colombia, y donde ambas coinciden en que efectivamente Karol Samantha está con ella por interés. La futbolista expresó en la conversación que aún le duele que se estén aprovechando de su antigua novia.

“Ella no entiende y no entiende, entonces si quiere ir pa’ atrás yo misma la llevo pa’ atrás. Esa mujer que tiene, uishh, yo le dije: ‘se la acepto de moza’. Pero yo no soy su papá o la mamá para estarle aceptando. Yo le alcahueteo que sea su moza, ¿pero su novia? ¿qué es eso?”, partió expresando La Barbie colombiana.

También mencionó que en varias oportunidades le ha advertido a Epa Colombia que en esta vida no se puede confiar en nadie. “Le dije: ‘no confíe ni en mí misma, porque en cualquier momento la puedo traicionar’”.

Respecto a la relación que tiene con Karol Samantha, criticó: “Ahora y que le compró un lingote, unas cadenas, qué está manteniendo a la mamá y al hijo de esa otra. Se la mantienen paseando y paseando, la marica ya no quiere ir ni a trabajar”.