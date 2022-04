“Vivir este proceso médico con una mala actitud no sería justo para nuestra pequeña”, Sharon Cortez

La edición número 45 de nuestra revista tiene contenido muy especial dedicado a todas las mamás de Nueva Mujer, con temas de interés hecho para ellas porque son nuestra guía, la compañía de nuestro día a día y el impulso que necesitamos en nuestra vida.

Sharon Cortez es nuestra portada especial por ser la representación de aquellas mamás que viven día a día un proceso de amor, de resiliencia, de aceptación y de retos con la salud de sus pequeños hijos.

Sharon fue participante del famoso reality de cocina MasterChef Ecuador en su primera temporada, desde entonces cautivó a los televidentes y fanáticos con su belleza y manera de ser, pese a que el reality terminó, la modelo continúo desenvolviéndoselo en distintos retos de su vida profesional.

En la pandemia llegó a su vida una de las noticias más importantes con la que la modelo junto a su esposo y dos mascotas complementaria su hogar, se convertiría en mamá. No pudimos dudar en preguntarle a Sharon cómo vivió la emoción de esta noticia.

“El amor todo lo cura”

S.C: Desde pequeña supe que quería ser mamá, mi juego favorito era jugar a la ‘cocinita’ con un bebé en los brazos, cuando encuentras la persona indicada y compartes los mismos sueños, es hora de hacerlos realidad y con mi esposo desde que fuimos novios sabíamos que queríamos ser papás y hasta como se llamaría nuestra hija. Este proceso de ser papás ha sido muy bonito, es un proceso hermoso, cada día es un día lleno de alegría aparte de la condición cardiaca con la que nació nuestra bebé y aunque ha sido un reto, siempre lo queremos hacer de la mejor manera y con la mejor actitud porque no sería justo vivirlo de otra manera para ella; ni tampoco cambiaria la situación.

L.M: Para todas las personas que se convierten en padres por primera vez es un cambio total, pero para nosotros literalmente fue un cambio extremo, tuvimos que salir del país dejar todo y con dos maletas buscar el lugar más seguro para el nacimiento de nuestra hija, por más difícil que ha sido la situación de salud, ella es una niña feliz y, creemos firmemente que el amor que existe entre nosotros como familia le permitirá a ella salir adelante, porque el amor todo lo cura.

Nuestra historia no es la única y lo tenemos claro de hecho en el hospital existen casos tan graves que nos hacen sentir una especie de alivio y no porque ellos la pasen peor que nosotros no, si no por el hecho de agradecer y valorar que nuestra hija tiene muchas posibilidades que vivir con esta condición médica para toda su vida de la mejor manera y que la podemos tener junto a nosotros.

El proceso junto a Niah

S.C: Nosotros nos enteramos de lo que tenía Niah cuando aún estaba embarazada y fue difícil aceptarlo y lidiar con algo así porque tu te enteras que estas embarazada y tienes planes de hacer tal y cual cosa, cada eco salía muy emocionada, le contaba a mi mamá a mi suegra y todo iba con mucha ilusión y amor porque ya llegara el día, hasta que nos cuentan la noticia y bueno las cosas cambiaron radicalmente porque nos poníamos a pensar en que vamos hacer, como lo vamos a manejar y en fin todo eso.

S.C: Las posibilidades de que Niah sobreviva a penas nazca en Ecuador era nulas y en eso los doctores siempre fueron totalmente honestos, por esa razón tuvimos que buscar en menos de dos semanas un país en el que pueda nacer y cualquier proceso médico que le realicen sea oportuno, entonces viajamos hasta EE.UU y en cinco minutos que Niah nació ya estaba rodeada de muchísimos doctores, esa noche y al día siguiente no pude estar con ella porque estaba ya en revisión y posterior operación, la recuperación fue muy difícil llena de altibajos, nos decían que tal vez no podía caminar, escuchar y diferentes situaciones con las que vivimos por varias semanas.

L.M: Algo importante que siempre estuvo en nuestro camino es los comentarios de distintas personas que no lo hacían por mal, pero que nos decían si estábamos seguros de tener a nuestra hija y nuestra respuesta siempre fue sí, nosotros vamos a estar ahí para ella, para protegerla, cuidarla y acompañarla en lo que necesite porque es nuestra.

Cambiar pensamientos

S.C: Al inicio fuimos por separado con un psicólogo y hay algo que olvidamos cuando somos cuidadores y es que nosotros también tenemos una vida que cuidar y proteger, aunque tu atención este cien por ciento concentrada en la persona que necesita de ti, no puedes dejar que todo gire entorno a esa persona porque tu también importas, a nosotros nos ha servido ir al gimnasio, por más que tu quieras hacer algo y no esta en tus manos se volverá difícil y lo hablamos por nuestro caso quisiéramos hacer todo por Niah por sanarla, sin embargo, no lo podemos conseguir aquí están los médicos que se preparan para eso y Dios que cuida de ella. Por otro lado también cuidamos de nuestra relación cómo esposos pese a que sea desgastante.

L.M: Hay que cambiar el esquema de que por ir al psicólogo estas loco cuando en realidad estas cuidando de ti y, para continuar cuidando de alguien, tú debes estar completamente bien en todos los sentidos.

Roles compartidos

S.C: Ahora es mucho más común compartir los roles con tu pareja y eso es gratificante y con mi esposo tenemos algunos acuerdos por ejemplo: yo funciono más en la noche y él es la persona que madruga, nos damos ciertas tareas con las que hemos fluido, en casa él se encarga de las terapias físicas con Niah y yo las terapias de lenguaje. Amamos tanto a nuestra bebé que no solo es dividir las tareas es hacer todo lo que pueda ir construyendo y levantando a nuestra familia.

Niah y su corazoncito

S.C: Cuando llegamos a EE.UU nos dijeron que ella iba a necesitar un transplante de corazón, sin embargo, hace poco nos comentaron que Niah ha superado todos los pronósticos y es una candidata apta para reparación de su corazoncito y eso nos puso súper contentos sobre todo porque su condición medica va a mejorar y aunque esta batallando con su saturación de oxigeno, ella esta bien, una vez que le reparen su corazón ya no va a necesitar más cirugías hasta que tenga unos 10 años más o menos y eso nos alegra de cierta manera. Pese a tener sus cánulas ella es feliz, su desarrollo cognitivo esta bien y sin duda el amor cura, la energía y las oraciones han sido lo más importante.

Un mensaje de amor

S.C: Aunque suene un poco cliché para mi ser mamá es lo mas bonito porque mi sueño siempre fue ese y no sabemos lo fuerte que somos hasta que somos madres, hay varias mamás que día a día luchan por distintas razones y se sienten débiles y frustradas les puedo decir que hay alguien esperando por ti, por tus fuerzas, por tu amor y todo lo que tu como persona puedas dar, no te rindas.