Razones para no perderse el thriller ‘Ni una palabra’ Foto: Netflix

Un nuevo thriller repleto de muchas intrigas e incertidumbres llegó a Netflix. Se trata de ‘Ni una palabra’, una producción que está dispuesta a demostrar a los amantes del género que aún todo es posible, sobre todo si de impactar se trata.

Y es que esta trama, que está basada en una de las tan exitosas novelas del escritor Harlan Coben, está sorprendiendo debido a la profundidad, complejidad y demás aspectos que se presentan en lo que en principio se cree es una historia de desapariciones convencional. Y la realidad es que se adentra en un universo muy complejo en el que hay una gran cantidad de incógnitas que resolver a través de la búsqueda de un chico que aparentemente desapareció tras la muerte de su mejor amigo.

A partir de ahí se tejen una serie de hipótesis en la que madre preocupada por la estabilidad emocional de su hijo adolescente se empieza a desquebrajar y ella comienza a ser luego el eje central de esta producción original en la que trata de investigar qué sucedió y resulta ser otra víctima más.

¿Por qué ‘Ni una palabra’ es una de las producciones más vistas esta semana?

La sinopsis de ‘Ni una palabra’ describe lo siguiente: “La desaparición de un joven tras la muerte de un amigo suyo altera la vida de los residentes de un próspero suburbio de Varsovia y revela sus secretos y mentiras”. A partir de ahí, el público puede conocer parte de lo que se vive en esta historia que está siendo considerada una de las favoritas hasta de los más críticos, pues nada es cómo parece y tampoco resulta tan predecible qué es lo que realmente sucederá al final.

Por eso, si sientes que ésta es una de las historias favoritas para disfrutar durante la semana, no pierdas de vista las razones que la hacen tan auténtica en Netflix:

El inicio del relato es cautivador para los amantes del terror o suspenso: Una vez que se conoce que el mejor amigo de un chico que recientemente murió tras extrañas circunstancias desaparece sin dejar pistas, el público de inmediato queda atrapado, pues inician la búsqueda sobre este personaje que preocupa a una familia que ante el dolor solo trata de encontrar respuestas por sus propias manos. Esto genera mucha inquietud y es por eso que no hay quien no se quede hasta el final para encontrar respuestas a sus interrogantes.

La trama es todo un rompecabezas: A medida que se va desarrollando la historia se cree siempre tener una solución ante las dudas planteadas, pero luego la audiencia se percata que se trata de piezas que van dando sentido a todo este caso que aparenta tener solución, pero no se tiene claro, pues a medida de que avanza la investigación todo resulta complejo y no es sino hasta el final que se conoce qué pasará no solo con este chico perdido, sino también con su madre.

Es una producción entretenida y tensa: Los amantes del suspenso y terror tienen opciones de sobra para descifrarla, entenderla y hasta recomendarla, pues posee un hilo conductor agudo, complejo y si se quiere novedoso. Es una alternativa ideal para disfrutar de principio a fin, si se ama el drama combinado con otros géneros.