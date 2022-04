La Jesuu difunde el indignante momento en que es maltratada por su ex novio

Las autoridades policiales y las propias mujeres que han vivido la nefasta experiencia aconsejan que ante un caso de violencia doméstica la mejor decisión es denunciar al abusador. Y así lo hizo La Jesuu, quien en pleno maltrato de su ex novio, tuvo la valentía de grabarlo y exponer el caso.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido llamada Valentina Ruiz difundió los videos que fueron tomados por la cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombia. La situación que vivió esta chica es indignante.

La Jesuu graba el momento en que es maltratada por su ex novio

Con voz temorosa y agitada, pero con una tremenda determinación, la famosa aparece entrando al departamento donde se habría producido la agresión. “Miren cómo me volvió la camisa este tipo”, dijo antes de acercar a quien parece ser su ex novio Breiner Peña.

También se aprecia un forcejeo y cómo este intentó detener la grabación que rápidamente se interrumpe.

Seguidamente, en otro video, La Jesuu aparece acompañada de otro hombre que habría acudido en su apoyo. Sin embargo, ella continúa hablando y denunciando. “Vea, me rompió la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó”, dijo.

Asimismo, apartó a la persona que estaba a su lado, quien al parecer quería que primero se calmara y pensara. “No, suélteme que ese tipo tiene que pagar todo esto hoy”, insistió la instagramer.

Según detalló Rechismes, La Jesuu borró los videos minutos después.

Desde el hilo de comentarios los usuarios condenaron lo sucedido, pero también afirmaron que La Jesuu tiene responsabilidad por continuar viéndose con el agresor.

“Ella ya ha tenido muchos problemas con él en el pasado y ahí sigue de narices con el man, en unos días salen abrazados y diciendo que nadie es perfecto”, dijo uno de los internautas.

“Ay no, cómo le hacen esto”, “qué indignante que pasen estas cosas” y “¿pero ellos no habían terminado ya?”, fueron otras de las reacciones.

Otro usuario escribió en los mensajes: “Ella lo perdonó, volvió con él y aún seguirá ahí… Es absurdo darle oportunidades a este tipo de personas. Qué triste por ella”.

La Jesuu se vistió de blanco en la boda de Andrea Valdiri y le llovieron críticas

De blanco impoluto. En una imagen publicada en su cuenta oficial, la creadora de contenido que realmente se llama Valentina Ruiz dejó ver el vestido que usó en la ceremonia. “Qué lindo es el amor”, escribió para la foto que suma más de 2.500 comentarios.

“Mama de blanco no”, “de blanco solo va la novia”, “por qué de blanco”, “te ves regia, pero a un matrimonio no se va de blanco”, “cómo te vas a ir vestida de blanco”, “la novia era Valdiri” y “muy linda y todo, pero nadie le enseñó que a una boda no se va de blanco”, repetían los usuarios una y otra vez.

Así lució La Jesuu en la boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Foto: Instagram @lajesuu

Horas más tarde, La Jesuu decidió aparecer para aclarar el “verdadero” color de su vestido, pues argumentó que su vestido no era blanco, sino beige. Sin embargo, las luces de las cámaras son las que añadieron esa confusión cromática.

Para explicar lo sucedido buscó la ayuda de nada más y nada menos que Epa Colombia. “Amiga... ¿Será que no saben diferenciar? O sea este es blanco y este es beige”, partió diciendo la empresaria.

“Sabes qué pasó, yo creo que le metimos mucho flash. Claro, fue el flash. La gente me dijo que blanco y yo blanco en dónde”, dijo La Jesuu por su parte. “Este es blanco y este es beige sucio”, insistió.