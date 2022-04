Aida Victoria Merlano recibió un dineral de sus amigos por su cumpleaños: “La gente está exótica”

Esos amigos como los de Aida Victoria Merlano son los que todos quisiéramos tener en la vida. Si van a aparecerse en tu fiesta de cumpleaños con sobres repletos de plata en motivo de regalo, entonces como diría el mítico Roberto Carlos: “Yo quiero tener un millón de amigos”.

La modelo e influencer prácticamente tiró la casa por la ventana con la celebración de este fin de semana para darle la bienvenida a sus 22 añitos. Desde Medellín, la famosa joven festejó a lo grande en un lujoso salón de eventos.

Una impresionante decoración, ramos de rosas, iluminación de lujo y un sonido acogedor... así fueron algunos de los detalles que se vieron en el cumpleaños de Aida Victoria. Yina Calderón, Lina Arroyave (La Baby) y Paola Usme “Barbie” fueron algunas de sus invitadas.

Aida Victoria recibió más de 3 millones de pesos solo en dos sobres

Desde sus historias de Instagram, la modelo chicaneó antes de la fiesta que estaba recibiendo unas sumas de dinero muy generosas por parte de sus amistades.

Aida Victoria Merlano llegó a mostrar que uno de los regalos fue de 1 millón 200 mil pesos y otro ascendió a los 2 millones de pesos. “Como sigan así las lluvias de sobres yo voy llamando a mi compadre Silvestre y le digo: ‘véngase a tocar, mijo, que nos dio el presupuesto”.

“Nena la gente está exótica”, expresó la influencer. Para el video también escribió: “Seguimos informando desde el lugar de los hechos”.

Indudablemente que Aida Victoria vivió uno de los mejores cumpleaños de su vida. Sin embargo, también se llevó críticas por la forma en la que presumió la plata y lo costosísima que ha de haber sido organizar el evento.

La presencia de Yina Calderón, ya que ambas son amigas, tampoco cayó bien a los críticos, pues siempre está entregada a las polémicas. Incluso, recientemente la vendedora de fajas dijo que su mamá consumía drogas.

Aida Victoria casi se pierde su cumpleaños por una caída

Hace tan solo unos días, antes de su cumpleaños, la joven apareció llorando en sus historias de Instagram, pues se dio un totazo que casi la sin fiesta.

Según relata la propia influencer, el incidente ocurrió en las escaleras de su casa. Al parecer iba apurada y resbaló en el quinto escalón, haciéndose un daño que pudo haber sido peor.

“Casi se me arruina mi cumpleaños. Venía corriendo por las escaleras en medias y me resbalé como desde el quinto escalón, o sea no sé cómo no me fracturé”, dijo Aida Victoria Merlano, aún llorando por lo ocurrido.

Durante el video, Aida Victoria Merlano añadió una pequeña imagen en la que sostiene una roca grande “¿Están viendo esta piedra de aquí? Eso me recibió en la bajada”, dijo. Y acotó también: “Luego que se me pasaron los nervios pensé que estaba exagerando”.

En otro registro audiovisual, ya más calmada, la modelo continuó hablando sobre su aparatosa caída.

“No saben el sofoco que yo pasé. O sea es que mi escalera no tiene baranda, entonces también tuve esa sensación como de tirar a agarrar algo y no hay nada y te vas. Aparte caí sentada y me deslicé desde ese escalón donde caí al de abajo y la piedra estaba ahí”, relató Aida Victoria.