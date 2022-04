Julia Roberts es un ejemplo de estilo en elegante traje sastre amarillo pastel

Si hay algo que ha caracterizado a Julia Roberts a lo largo de su carrera, además de su incuestionable talento, su sonrisa ganadora y su gran carisma, es su exquisito estilo al vestir.

Ya sea en la alfombra roja o un paseo casual con la familia que ha formado con Daniel Moder, la actriz siempre deslumbra con apuestas estilísticas elegantes, atemporales y a la vanguardia.

Así lo hizo el pasado lunes 18 de abril al asistir a The Late Show with Stephen Colbert luciendo sensacional en un elegante look monocromático con el que se reafirmó como icono de moda.

Julia Roberts impone moda en power suit amarillo

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete de 54 años fue captada muy sonriente en su llegada a los estudios del programa en Nueva York en un traje sastre amarillo pastel de Lafayette 148.

El power suit de la estrella estaba encabezado por un blazer clásico confeccionado en tela de crepé de silueta a medida, solapa de muesca, hombros estructurados y una caída perfecta.

La pieza fresca y texturizada presentaba cierre con dos botones, bolsillos con solapa, espalda ventilada y cadera baja. Además, la forma alargada creaba un efecto que define la cintura.

El traje personalizado se completaba con un pantalón en crepé de perneras anchas con caída perfecta hasta los tobillos; tiro alto, bolsillos delanteros y pliegues frontales presionados.

Debajo del saco de acabado pulido y estructura esculpida, la famosa lució una camisa a juego abotonada hasta arriba para elevar la sofisticación del estilismo de aires chic primaveral.

Bajo la guía de Elizabeth Stewart, la artista rompió la estética monocroma con zapatos de cuero negro brillante con puntera afilada, tacón medio y cordones de The office of Angela Scott.

Asimismo, la madre de tres remató el diseño sartorial con un beauty look effortless chic, luciendo su melena castaño rojiza suelta y peinada con una raya al medio.

Así como también un maquillaje minimalista para derrochar su belleza natural durante la entrevista en donde hablaría sobre la nueva serie que protagoniza, Gaslit, entre otros temas.

De esta manera, Julia Roberts no solo se veía fantástica, además demostró que los conjuntos sartorial siguen siendo una tendencia fuerte que no muestra señales de disminuir pronto.